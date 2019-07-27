Новый указ на 100 млн рублей. Что с третьей попытки создадут на многострадальном новополоцком заводе

Документом предусматривается, что до 1 января 2024 года на базе имущественного комплекса новополоцкого завода будет осуществлен инвестиционный проект по созданию новых производств малотоннажной химии и нефтехимии. Общая стоимость оценивается в 100 млн рублей.





Для реализации проекта будет подписан инвестиционный договор между компанией «Интерсервис» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия, говорится в комментарии пресс-службы президента к указу.





Малотоннажная химия — это производство товаров реактивов, катализаторов для получения крупнотоннажных продуктов, присадок к топливу и множества других соединений, требующихся в небольших количествах, но играющих критическую роль во многих областях производства.





В 2012 году сообщалось, что один из крупнейших частных белорусских торговцев нефтепродуктами новополоцкий «Интерсервис» Николая Воробья получит в собственность имущественный комплекс «Новополоцкого завода БВК». Там планировалось построить завод по переработке нефти и прочего углеводородного сырья мощностью 1,5 млн тонн в год.









Впрочем, через год были внесены изменения в указ. Вместо нефтеперерабатывающего завода планировалось создать три-четыре новых предприятия, которые будут выпускать «высокотехнологичные импортозамещающие автокомпоненты и спецтехнику». За прошедшее время Россия запретила Беларуси «растворительный» бизнес, а партнером Воробья стал совладелец «Амкодора» Александр Шакутин. В 2018 году Воробей и Шакутин поделили бизнес.





Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов был создан Главным управлением микробиологической промышленности при Совете Министров СССР в 1978 году для производства искусственных белковых кормов из углеводородного сырья. Однако в начале 1990-х по причине нестабильной экономической ситуации производство витаминного белкового концентрата прекращено. Вскоре завод переориентировался на выпуск натуральных кормовых добавок для животноводства. Правда, длительное время предприятие испытывало ряд сложностей. Выйти на рентабельную работу не позволили даже бюджетные вливания. Площади завода сдавались в аренду. Одним из спасителей завода должен стать ведущий белорусский нефтетрейдер. Николай Воробей в недавнем интервью TUT.BY анонсировал создание в Новополоцке «производства малой высокотехнологичной нефтехимии».