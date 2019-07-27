ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Евроопт» ушел из России. Компания продала магазины «Магниту»

28.07.2019 11:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В России закрылись магазины, созданные при участии владельцев белорусского ритейлера «Евроторг». Упоминания о них уже нет в презентации компании. Не работает и российский сайт оператора.

В «Евроторге» сказали TUT.BY, что владели менее чем 1% акций российского ООО «Евроторг-Запад» и по сути дела не имели никакого отношения к операционной деятельности этой компании. А в настоящее время «Евроторг» вообще не имеет никакого отношения к российской компании. По информации белорусского ритейлера, магазины ООО «Евроторг-Запад» проданы российской сети «Магнит».

Согласно отчетности «Евроторга», «Евроторг-Запад» был их «дочкой» до 2014 года. Затем владельцем 99% долей «Евроторг-Запада» стала кипрская компания Hanlon Industrial Limited. Впрочем, данная сделка не мешала и позже отождествлять белорусские и российские магазины.

Компания «Евроторг-Запад» появилась в России в 2012 году как филиал белорусской сети магазинов «Евроопт». В отличие от Беларуси, в России магазины открывались под вывеской «Евроторг». Первые торговые объекты открылись в Смоленской области «как регионе с точки зрения географической близости», пояснял топ-менеджер компании. В лучшие годы сеть магазинов с белорусскими корнями насчитывала около 35 магазинов в Брянске, Смоленской и Калужской областях.

В 2016 году «Евроторг» стал сокращать свое присутствие в России. Также было принято решение о ребрендинге: вывески «Евроторг» сменили на «Евроопт».



В начале текущего года появилась информация, что «Евроопт» закрывает свои магазины в Смоленской области и выясняет отношения в местных судах.

В 2015 году владельцы «Евроопта» закрыли свои магазины в Литве. А вот бизнес в Беларуси продолжает развиваться. Недавно «Евроторг» объявил об открытии 1000-го магазина.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России закрылись магазины, созданные при участии владельцев белорусского ритейлера «Евроторг». Упоминания о них уже нет в презентации компании. Не работает и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разбойник с пневматикой похитил две бутылки с пивом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика