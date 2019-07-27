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«Евроопт» ушел из России. Компания продала магазины «Магниту»
Источник материала: Партизан
В России закрылись магазины, созданные при участии владельцев белорусского ритейлера «Евроторг». Упоминания о них уже нет в презентации компании. Не работает и российский сайт оператора.
В «Евроторге» сказали
Согласно отчетности «Евроторга», «Евроторг-Запад» был их «дочкой» до 2014 года. Затем владельцем 99% долей «Евроторг-Запада» стала кипрская компания Hanlon Industrial Limited. Впрочем, данная сделка не мешала и позже отождествлять белорусские и российские магазины.
Компания «Евроторг-Запад» появилась в России в 2012 году как филиал белорусской сети магазинов «Евроопт». В отличие от Беларуси, в России магазины открывались под вывеской «Евроторг». Первые торговые объекты открылись в Смоленской области «как регионе с точки зрения географической близости», пояснял топ-менеджер компании. В лучшие годы сеть магазинов с белорусскими корнями насчитывала около 35 магазинов в Брянске, Смоленской и Калужской областях.
В 2016 году «Евроторг» стал сокращать свое присутствие в России. Также было принято решение о ребрендинге: вывески «Евроторг» сменили на «Евроопт».
В начале текущего года появилась информация, что «Евроопт» закрывает свои магазины в Смоленской области и выясняет отношения в местных судах.
В 2015 году владельцы «Евроопта» закрыли свои магазины в Литве. А вот бизнес в Беларуси продолжает развиваться. Недавно «Евроторг» объявил об открытии 1000-го магазина.
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В России закрылись магазины, созданные при участии владельцев белорусского ритейлера «Евроторг». Упоминания о них уже нет в презентации компании. Не работает и...
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