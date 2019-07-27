14 наград завоевали белорусы на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Источник материала: Аргументы и факты

В Азербайджане подошел к концу XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль. По итогам соревнований сборная Беларуси завоевала 14 наград – 6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых.

По информации НОК Беларуси, в копилку сборной награды принесли:

«Золото»: Глеб Макаренко (борьба греко-римская), Кристина Здункевич (борьба женская), Яна Третьяк (борьба женская), Эвелина Ласкевич / Мария Сцецевич (теннис, парный разряд), Егор Гуптор (легкая атлетика, прыжки в высоту), Роман Хартанович (легкая атлетика, метание диска);

«Серебро»: Елизавета Гришкевич (легкая атлетика, спортивная ходьба), Дмитрий Савин (легкая атлетика, 2000 м с препятствиями);

«Бронза»: Александра Кислякова (борьба женская), Егор Рудавский (борьба вольная), Максим Ступакевич (борьба греко-римская), Анатолий Громыко (борьба греко-римская), Никита Мурашко (борьба греко-римская), Дмитрий Марфушкин (легкая атлетика, прыжки с шестом).

В медальном зачете наша команда замкнула десятку сильнейших. В тройку лидеров вошли сборные России (28-17-21), Великобритании (11-12-2) и Турции (11-6-10).