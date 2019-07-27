ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

14 наград завоевали белорусы на Европейском юношеском олимпийском фестивале

28.07.2019 12:54 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

14 наград завоевали белорусы на Европейском юношеском олимпийском фестивале
Дмитрий Савин. © / Национальный олимпийский комитет

В Азербайджане подошел к концу XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль. По итогам соревнований сборная Беларуси завоевала 14 наград – 6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых.

По информации НОК Беларуси, в копилку сборной награды принесли:

14 наград завоевали белорусы на Европейском юношеском олимпийском фестивале Белорусские юниоры взяли 4 медали на чемпионате Европы по легкой атлетике

«Золото»: Глеб Макаренко (борьба греко-римская), Кристина Здункевич (борьба женская), Яна Третьяк (борьба женская), Эвелина Ласкевич / Мария Сцецевич (теннис, парный разряд), Егор Гуптор (легкая атлетика, прыжки в высоту), Роман Хартанович (легкая атлетика, метание диска);

«Серебро»: Елизавета Гришкевич (легкая атлетика, спортивная ходьба), Дмитрий Савин (легкая атлетика, 2000 м с препятствиями);

«Бронза»: Александра Кислякова (борьба женская), Егор Рудавский (борьба вольная), Максим Ступакевич (борьба греко-римская), Анатолий Громыко (борьба греко-римская), Никита Мурашко (борьба греко-римская), Дмитрий Марфушкин (легкая атлетика, прыжки с шестом).

В медальном зачете наша команда замкнула десятку сильнейших. В тройку лидеров вошли сборные России (28-17-21), Великобритании (11-12-2) и Турции (11-6-10).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Баку завершился XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Щучине в местном озере рыбак нашел предмет, похожий на ПЗРК «Игла»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика