Соболенко и Азаренко стартуют на теннисном турнире в американском Сан-Хосе

Источник материала: Аргументы и факты

В американском Сан-Хосе стартует теннисный турнир категории «Премьер» с призовым фондом около $875 тыс. В основной сетке соревнований примут участие две ведущие белорусские теннисистки.

Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA) благодаря высокому рейтингу начнет турнир сразу со второго круга. Ее соперница определится в противостоянии между чешкой Марией Бузковой (92) и американкой Коко Вандевей (626). Матч с участием белоруски предварительно состоится 30 июля.

Виктория Азаренко (38) начнет турнир с первого круга. Ее первой соперницей будет победительница квалификации. Матч с участием Азаренко предварительно также состоится 30 июля.

Турнир в Сан-Хосе продлится до 4 августа. Кульминацией североамериканской серии турниров станет US Open-2019, который стартует 26 августа.