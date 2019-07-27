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Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

28.07.2019 12:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

 Журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

"Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин", - написал Владимир Кара-Мурза-младший в своем фейсбуке.

 
 
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 Журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший. "Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич...
 
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