Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Источник материала: Интерфакс

Журналист и телеведущий Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

"Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин", - написал Владимир Кара-Мурза-младший в своем фейсбуке.