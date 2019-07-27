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В Латвии стало больше желающих узаконить марихуану - опрос

28.07.2019 11:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

 В латвийском обществе растёт поддержка легализации употребления марихуаны, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные опроса, проведенного в июне социологическим агентством SKDS.

Опрос показал, что 78% жителей Латвии высказались против легализации марихуаны, однако это меньше, чем показатели предыдущих лет.

В 2014 году против легализации марихуаны высказывались 87% опрошенных. С тех пор число жителей Латвии, придерживающихся такого мнения, с каждым годом понемногу падает.

В свою очередь 15% жителей Латвии считают, что употребление марихуаны стоит легализовать, и это на 3% больше, чем год назад. Это максимальный показатель за всю историю исследований.

Кроме того, 7% опрошенных жителей Латвии не смогли высказать мнение по этому вопросу.

BNS отмечает, что марихуана и каннабиноиды (группа психоактивных веществ) могут найти применение в составе медикаментов, которые можно использовать для улучшения аппетита, уменьшения потери веса у больных ВИЧ-инфекцией, облегчения симптомов психических расстройств и эпилепсии, а также для облегчения симптомов болезни Альцгеймера, артрита, астмы, рака, болезни Крона и глаукомы.

 

 
 
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 В латвийском обществе растёт поддержка легализации употребления марихуаны, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные опроса, проведенного в июне...
 
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