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В Беларуси установлен новый порядок назначения и выплаты пенсий

28.07.2019 12:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси установлен новый порядок назначения и выплаты пенсий
Фото из открытых источников

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 8 июля 2019 года №35 установлен порядок обращения за пенсией и организации работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий, сообщает Национальный правовой интернет-портал. Документом утверждена соответствующая инструкция.

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Как следует из нее, гражданин лично или через представителя обращается за пенсией путем подачи заявления о ее назначении (перерасчете назначенной пенсии, переводе с одной пенсии на другую, возобновлении выплаты ранее назначенной пенсии) и необходимых документов, перечень которых определен постановлением. В частности, для назначения всех видов пенсий необходимы такие документы, как удостоверяющие личность, подтверждающие возраст, место жительства, гражданство человека, обратившегося за пенсией (в отношении детей - свидетельство о рождении).

Заявление подается в управление по месту жительства гражданина. При этом предъявляется документ, удостоверяющий личность обратившегося. Нотариально удостоверенное заявление может быть направлено в управление по почте.

Граждане, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории Беларуси, подают заявление в управление по месту нахождения пункта регистрации и учета лиц без определенного места жительства, где они зарегистрированы.

Заявление от имени несовершеннолетнего или недееспособного человека подает его законный представитель в управление по своему месту жительства. Он предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие его полномочия. Отмечается, что несовершеннолетний, приобретший в соответствии с законодательством дееспособность в полном объеме, может обратиться за пенсией самостоятельно.

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Заявление о назначении пенсии принимается в день обращения заявителя в управление с заявлением и необходимыми документами. Они рассматриваются не позднее 10 дней со дня приема документов либо со дня поступления недостающих для назначения пенсии.

Решение об отказе в назначении пенсии принимается комиссией по назначению пенсий и оформляется протоколом в двух экземплярах. Один из них приобщается в отказное пенсионное дело, а другой в 5-дневный срок после вынесения решения выдается (высылается по почте) заявителю. После принятия решения о назначении пенсии человеку выдается удостоверение.

Кроме того, постановлением определен перечень утративших силу нормативных правовых актов, которые ранее предусматривали назначение пенсий.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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Гражданин лично или через представителя обращается за пенсией путем подачи заявления о ее назначении и необходимых документов.
 
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