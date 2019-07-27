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На 60 году жизни скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза

28.07.2019 12:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 28 июля на 60 году ушёл из жизни российский журналист Владимир Алексеевич Кара-Мурза. Об этом рассказал его сын на своей странице в Facebook.

«Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин», – говорится в сообщении.

Владимир Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. В МГУ учился на преподавателя истории. До 1992 года ему доводилось работать репетитором, дворником и кочегаром.

В 1992 году Владимир Алексеевич устроился работать на телевидение, начинал с создания материалов на исторические темы. Позже стал корреспондентом, затем – автором и ведущим программ «Сегодня в полночь» и «Свидетель века». Являлся одним из основателей «НТВ».

За годы своей журналистской деятельности Кара-Мурза сотрудничал со многими телеканалами и радиостанциями. В 2007 году он стал членом Академии российского телевидения.

Люди в материале: Владимир Алексеевич Кара-Мурза
 
 
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Новости России. 28 июля на 60 году ушёл из жизни российский журналист Владимир Алексеевич Кара-Мурза. Об этом рассказал его сын на своей странице в Facebook. «Мой папа....
 
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