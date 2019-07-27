В субботу, 27 июля, в городском Доме культуры прошел конкурс «Мисс малютка». Подробнее о мероприятии читайте в ближайшем номере «СП».
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В Ганцевичах прошел конкурс «Мисс малютка» (фоторепортаж)
28.07.2019 13:31 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В субботу, 27 июля, в городском Доме культуры прошел конкурс «Мисс малютка». Подробнее о мероприятии читайте в ближайшем номере «СП».
(Visited 3 times, 3 visits today)
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В субботу, 27 июля, в городском Доме культуры прошел конкурс «Мисс малютка». Подробнее о мероприятии читайте в ближайшем номере «СП».
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