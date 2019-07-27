ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

75-летие освобождения Бреста: как отвоевывали город у гитлеровцев

28.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский город Брест отмечает 75-летие со дня освобождения. 28 июля 1944 года войска 1-го Белорусского фронта освободили самый западный город страны. Это стало частью Люблинско-Брестской операции. До победы в Великой Отечественной войне оставалось меньше года, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Сотни людей, много цветов. Жители города с тысячелетней историей собрались в Брестской крепости. В день освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков, как и 75 лет назад, в строю ветераны. Среди них – Таисия Михайловна. В 13 лет она ушла в партизаны. Скрывалась в глухих лесах под Брестом.

«Я партизанила, ходила в разведку, железную дорогу взрывали. Немецкие посты были через каждый 500 метров, такая была рельсовая война. И все равно ползли и подрывали», – говорит Таисия Козырь-Павловская.

Освобождение города стало частью Люблинско-Брестской операции. Ее план утверждал лично Сталин. Исполнял маршал Рокоссовский. По словам историков, победу метр за метром завоевывали кровью, буквально выбивая захватчиков с занятых позиций. Гитлеровцы создали в районе Бреста мощный укрепленный район с дотами. Все дороги в город заминировали.

«Город Брест освобождала 70-я армия генерала-полковника Попова. А в Брестскую крепость ворвалась 160-я стрелковая дивизия генерала-майора Тимофеева. Ожесточенные бои были как в 1941, так и в 1944 году. Но немецкая группировка, которая была здесь, не продержалась и двух дней», – говорит научный сотрудник мемориального комлекса «Брестская крепость – герой» Ольга Игнатович.

Тысячи погибших со стороны вражеских войск. Не обошлось без больших потерь и в рядах Красной армии. Только 160-я стрелковая дивизия потеряла в боях за Брест 328 солдат. В честь тех, кто отвоевывал город, и воздвигнут в крепости монумент «Мужество». Образ воина-победителя высотой 33,5 метра.

«Я, будучи студентом Брестского инженерно-строительного института, участвовал в создании мемориального комплекса. И непосредственно бетонировал основание монумента. Поэтому здесь есть и частичка моей работы. И мы работали для того, чтобы эту память увековечить достойно. И мне кажется, у нас это получилось», – говорит председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.

Цветы к Вечному огню, минута молчания и парад войск Брестского гарнизона. Знаменательную дату город отметил торжественно. Впрочем, празднования на этом не завершены. В музее крепости открыли выставку о том, как шли сражения за Брест. А исторические клубы еще не раз до конца лета проведут военные реконструкции того, как освобождали самый западный город Беларуси.

В результате Люблинско-Брестской операции немецко-фашистские захватчики были полностью изгнаны с территории Беларуси. Это дало возможность советской армии громить противника на Варшавском направлении и затем освободить Польшу.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской крепости почтили память героев и провели парад.
 
Новости дня
Новости разные
 
ГИБДД России задержала контрабандные рога оленей из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика