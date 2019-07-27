75-летие освобождения Бреста: как отвоевывали город у гитлеровцев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский город Брест отмечает 75-летие со дня освобождения. 28 июля 1944 года войска 1-го Белорусского фронта освободили самый западный город страны. Это стало частью Люблинско-Брестской операции. До победы в Великой Отечественной войне оставалось меньше года, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Сотни людей, много цветов. Жители города с тысячелетней историей собрались в Брестской крепости. В день освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков, как и 75 лет назад, в строю ветераны. Среди них – Таисия Михайловна. В 13 лет она ушла в партизаны . Скрывалась в глухих лесах под Брестом.

«Я партизанила, ходила в разведку, железную дорогу взрывали. Немецкие посты были через каждый 500 метров, такая была рельсовая война. И все равно ползли и подрывали», – говорит Таисия Козырь-Павловская.

Освобождение города стало частью Люблинско-Брестской операции. Ее план утверждал лично Сталин. Исполнял маршал Рокоссовский. По словам историков, победу метр за метром завоевывали кровью, буквально выбивая захватчиков с занятых позиций. Гитлеровцы создали в районе Бреста мощный укрепленный район с дотами. Все дороги в город заминировали.

«Город Брест освобождала 70-я армия генерала-полковника Попова. А в Брестскую крепость ворвалась 160-я стрелковая дивизия генерала-майора Тимофеева. Ожесточенные бои были как в 1941, так и в 1944 году. Но немецкая группировка, которая была здесь, не продержалась и двух дней», – говорит научный сотрудник мемориального комлекса «Брестская крепость – герой» Ольга Игнатович.

Тысячи погибших со стороны вражеских войск. Не обошлось без больших потерь и в рядах Красной армии. Только 160-я стрелковая дивизия потеряла в боях за Брест 328 солдат. В честь тех, кто отвоевывал город, и воздвигнут в крепости монумент «Мужество». Образ воина-победителя высотой 33,5 метра.

«Я, будучи студентом Брестского инженерно-строительного института, участвовал в создании мемориального комплекса. И непосредственно бетонировал основание монумента. Поэтому здесь есть и частичка моей работы. И мы работали для того, чтобы эту память увековечить достойно. И мне кажется, у нас это получилось», – говорит председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.

Цветы к Вечному огню, минута молчания и парад войск Брестского гарнизона. Знаменательную дату город отметил торжественно. Впрочем, празднования на этом не завершены. В музее крепости открыли выставку о том, как шли сражения за Брест. А исторические клубы еще не раз до конца лета проведут военные реконструкции того, как освобождали самый западный город Беларуси.

В результате Люблинско-Брестской операции немецко-фашистские захватчики были полностью изгнаны с территории Беларуси. Это дало возможность советской армии громить противника на Варшавском направлении и затем освободить Польшу.