ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фестиваль-конкурс цветов "Краски Бреста" проходит в брестском парке

28.07.2019 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 28 июля 2019 года проводится фестиваль-конкурс цветов "Краски Бреста".

Фестиваль-конкурс цветов "Краски Бреста" проходит в брестском парке

Мероприятие организуют в областном центре уже в третий раз. В этом году для его проведения задействуют три площадки. Основная часть цветочных композиций разместится на аллеях парка культуры и отдыха.

Фестиваль-конкурс цветов "Краски Бреста" проходит в брестском парке

На выставке-продаже желающие могут приобрести цветы, рассаду, семена. Полюбоваться скульптурами из живых цветов можно и на набережной реки Мухавец, и в Городском саду.

Фестиваль-конкурс цветов "Краски Бреста" проходит в брестском парке

Участниками стали 127 предприятий, организаций и учреждений Бреста. На суд зрителей они представили инсталляции, для создания которых использовались цветы и другие природные материалы, кованые изделия, камень.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте 28 июля 2019 года проводится фестиваль-конкурс цветов "Краски Бреста". Мероприятие организуют в областном центре уже в третий раз. В этом году для его...
 
Новости дня
Новости разные
 
75-летие освобождения Бреста: как отвоевывали город у гитлеровцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика