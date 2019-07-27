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Фестиваль-конкурс цветов "Краски Бреста" проходит в брестском парке
28.07.2019 15:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте 28 июля 2019 года проводится фестиваль-конкурс цветов "Краски Бреста".
Мероприятие организуют в областном центре уже в третий раз. В этом году для его проведения задействуют три площадки. Основная часть цветочных композиций разместится на аллеях парка культуры и отдыха.
На выставке-продаже желающие могут приобрести цветы, рассаду, семена. Полюбоваться скульптурами из живых цветов можно и на набережной реки Мухавец, и в Городском саду.
Участниками стали 127 предприятий, организаций и учреждений Бреста. На суд зрителей они представили инсталляции, для создания которых использовались цветы и другие природные материалы, кованые изделия, камень.
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В Бресте 28 июля 2019 года проводится фестиваль-конкурс цветов "Краски Бреста". Мероприятие организуют в областном центре уже в третий раз. В этом году для его...
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