ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

28.07.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

Второй год подряд любители качественной музыки собираются у стен легендарного Мирского замка на концерт солистов и симфонического оркестра Белорусского государственного академического музыкального театра. «Летние музыкальные вечера в Мирском замке» собирают зрителей не только со всей Беларуси, с удовольствием сюда едут и россияне.

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

В этом году ценители хорошего отдыха смогли насладиться известными ариями и дуэтами из таких всемирно известных оперетт, мюзиклов, кинофильмов, как «Миссия невыполнима», «Вестсайдская история», «Цилиндр», «Однажды в Чикаго», «Призрак оперы», «Граф Монте-Кристо», «Леди-карнавал», «Поезд на Чаттанугу». Со сцены звучали завораживающие голоса Виктории Жбанковой-Стриганковой, Екатерины Дегтярёвой, Дмитрия Шабетя, Ольги Железкой, Маргариты Александрович, Сергея Спрутя. Виртуозным исполнением оркестра под управлением дирижера лауреата международного конкурса Юрия Галяса зрители наслаждались на протяжении двух часов.

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

— «Летние музыкальные вечера в Мирском замке» — это возрожденный проект, — рассказывает заместитель директора Белорусского государственного академического музыкального театра Владимир Шевелёв. — Ведь здесь уже проходили музыкальные мероприятия. На площадке у Мирского замка выступали артисты Большого театра, потом здесь звучала популярная эстрадная музыка. Наш театр работает у стен Мирского замка уже второй год, и мы стараемся показать лучшее, что у нас есть. На смену классической оперетте приходит мюзикл. Всемирно признанные арии из таких мюзиклов мы и дарим зрителю. С одной стороны, пропагандируем современное искусство, с другой — поддерживаем классику. И это позволяет развиваться и творческому составу театра. Ведь сценическое воплощение образов — это одно, концертное воплощение — совсем другое. Многие номера специально ставятся для таких выездных мероприятий. В следующем году обязательно привезем сюда новую и интересную программу. Очень привлекательны в творческом плане замковое озеро и остров, где вполне можно было бы поставить «Лебединое озеро». Пока это только мечта, но, думаю, вполне осуществимая.

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

О том, что у нового проекта замкового комплекса «Мир» и Белорусского государственного академического музыкального театра есть будущее, говорит небывалый аншлаг. На концерт было продано более полутысячи билетов.

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

— Эта ночь стала поистине сказочной, — говорит Алла, которая приехала с семьей из Дзержинска. — С нами еще наши родные из Минска и Москвы. Впечатления замечательные. Исполнение артистов на высшем уровне, живой оркестр. В следующем году приедем сюда снова.

Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

Инна ЛЕЙКО

Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй год подряд любители качественной музыки собираются у стен легендарного Мирского замка на концерт солистов и симфонического оркестра Белорусского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему оправдали врача из Городка, которого обвиняли в смерти пациента? Верховный суд "развернул" протест прокуратуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика