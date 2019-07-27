Летние музыкальные вечера в Мирском замке собрали аншлаг

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Второй год подряд любители качественной музыки собираются у стен легендарного Мирского замка на концерт солистов и симфонического оркестра Белорусского государственного академического музыкального театра. «Летние музыкальные вечера в Мирском замке» собирают зрителей не только со всей Беларуси, с удовольствием сюда едут и россияне.









В этом году ценители хорошего отдыха смогли насладиться известными ариями и дуэтами из таких всемирно известных оперетт, мюзиклов, кинофильмов, как «Миссия невыполнима», «Вестсайдская история», «Цилиндр», «Однажды в Чикаго», «Призрак оперы», «Граф Монте-Кристо», «Леди-карнавал», «Поезд на Чаттанугу». Со сцены звучали завораживающие голоса Виктории Жбанковой-Стриганковой, Екатерины Дегтярёвой, Дмитрия Шабетя, Ольги Железкой, Маргариты Александрович, Сергея Спрутя. Виртуозным исполнением оркестра под управлением дирижера лауреата международного конкурса Юрия Галяса зрители наслаждались на протяжении двух часов.

















— «Летние музыкальные вечера в Мирском замке» — это возрожденный проект, — рассказывает заместитель директора Белорусского государственного академического музыкального театра Владимир Шевелёв. — Ведь здесь уже проходили музыкальные мероприятия. На площадке у Мирского замка выступали артисты Большого театра, потом здесь звучала популярная эстрадная музыка. Наш театр работает у стен Мирского замка уже второй год, и мы стараемся показать лучшее, что у нас есть. На смену классической оперетте приходит мюзикл. Всемирно признанные арии из таких мюзиклов мы и дарим зрителю. С одной стороны, пропагандируем современное искусство, с другой — поддерживаем классику. И это позволяет развиваться и творческому составу театра. Ведь сценическое воплощение образов — это одно, концертное воплощение — совсем другое. Многие номера специально ставятся для таких выездных мероприятий. В следующем году обязательно привезем сюда новую и интересную программу. Очень привлекательны в творческом плане замковое озеро и остров, где вполне можно было бы поставить «Лебединое озеро». Пока это только мечта, но, думаю, вполне осуществимая.





























О том, что у нового проекта замкового комплекса «Мир» и Белорусского государственного академического музыкального театра есть будущее, говорит небывалый аншлаг. На концерт было продано более полутысячи билетов.





— Эта ночь стала поистине сказочной, — говорит Алла, которая приехала с семьей из Дзержинска. — С нами еще наши родные из Минска и Москвы. Впечатления замечательные. Исполнение артистов на высшем уровне, живой оркестр. В следующем году приедем сюда снова.





Инна ЛЕЙКО

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