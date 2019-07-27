Без правил гигиены и с риском для здоровья. В чем опасность стихийных уличных рынков

Источник материала: Полымя

Приобретая продукцию в местах несанкционированной уличной торговли, люди подвергают себя большому риску. Особенно это касается продукции животного происхождения – мясных изделий, яиц, молочных продуктов, пищевой рыбной продукции, консервов домашнего приготовления, свежих, вареных овощей, квашений, дикорастущих грибов, ягод.

Такая пищевая продукция опасна тем, что может являться переносчиком возбудителей инфекционных заболеваний: острых кишечных инфекций, сальмонеллеза, туберкулеза, клещевого энцефалита и ряда других. Причина в том, что лица, занимающиеся уличной торговлей, не выполняют элементарных гигиенических правил: торговля ведется непосредственно с земли или с использованием грязных ящиков, коробок, без соблюдения температурного режима, правил личной гигиены. Кроме того, на реализуемые пищевые продукты отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность, необходимая информация о товаре. Так, с земли могут продавать товары с истекшим сроком годности и сомнительного качества.





Пищевые продукты, реализуемые в местах несанкционированной торговли, опасны не только микробным загрязнением. При их употреблении существует риск возникновения пищевых отравлений.

Плодоовощная продукция домашнего консервирования (особенно грибы), вяленые изделия домашнего приготовления (вяленая колбаса, рыба) могут содержать ботулинический токсин. При употреблении таких продуктов развивается тяжелое заболевание – ботулизм, которое нередко приводит к смертельному исходу.

Плодоовощная продукция, в том числе бахчевые культуры, которые продают вдоль дорог, могут быть загрязнены солями тяжелых металлов, химическими веществами выхлопных газов.





Продукты могут быть загрязнены химическими веществами, попадающими из тары. Например, часто можно видеть, что молоко продается в бутылках из полимерного материала, предназначенных для одноразового использования. При повторном использовании этих емкостей происходит разрушение полимера и химические вещества попадают в продукт. Нарушение температуры хранения, микробное и химическое загрязнение молока тарой делает продукт не только непригодным, но и очень опасным для здоровья в случае его употребления.

В реализуемой вне рынков плодоовощной продукции могут содержаться нитраты в количествах, превышающих допустимый уровень.

Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии убедительно рекомендует жителям и гостям города не приобретать продукты в местах несанкционированной торговли, на стихийных рынках, так как нет никаких гарантий их безопасности для здоровья людей.





В таких случаях претензии предъявить просто некому, так как установить лицо, продавшее товар, практически невозможно. Кроме того, законы, призванные защищать потребителя в случае продажи ему некачественного товара, в таких ситуациях уже не действуют.

Для того, чтобы ликвидировать несанкционированную торговлю, достаточно просто перестать покупать товары сомнительного качества. Исчезнет спрос – не будет и предложения.