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ГИБДД России задержала контрабандные рога оленей из Беларуси
28.07.2019 14:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Смоленской области запрещен ввоз с территории Беларуси партии рогов, перевозимых без документов.
Как сообщил "Ежедневнику" Россельхознадзор, на текущей неделе на одной из региональных автодорог при движении в обход официального пункта учета сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Руднянский» было задержано транспортное средство под управлением гражданина Беларуси, в котором перевозилось 100 штук рогов лося и оленя.
В рамках межведомственного взаимодействия груз был доставлен в ППУ «Красная Горка» и передан Управлению Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
В ходе досмотра продукции инспекторы Управления Россельхознадзора установили, что охотничьи трофеи перевозились без необходимых в таких случаях ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении.
По указанным причинам принято решение вернуть рога на сопредельную территорию.
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В Смоленской области запрещен ввоз с территории Беларуси партии рогов, перевозимых без документов.
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