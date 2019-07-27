ГИБДД России задержала контрабандные рога оленей из Беларуси

Источник материала: Ежедневник





В Смоленской области запрещен ввоз с территории Беларуси партии рогов, перевозимых без документов.

Как сообщил "Ежедневнику" Россельхознадзор, на текущей неделе на одной из региональных автодорог при движении в обход официального пункта учета сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Руднянский» было задержано транспортное средство под управлением гражданина Беларуси, в котором перевозилось 100 штук рогов лося и оленя.

В рамках межведомственного взаимодействия груз был доставлен в ППУ «Красная Горка» и передан Управлению Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

В ходе досмотра продукции инспекторы Управления Россельхознадзора установили, что охотничьи трофеи перевозились без необходимых в таких случаях ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении.

По указанным причинам принято решение вернуть рога на сопредельную территорию.