Все больше белорусов получает Карту поляка в Белостоке

— В 2017 году было подано 700 заявлений, в 2018 году было 2700, а в первом полугодии этого года почти 1700. Можно сказать, что к концу года 3000 точно будет. Похожая тенденция с видами на жительство по поводу работы, учебы.





Еще в прошлом году для граждан Беларуси, которые хотели получить карту, могли сделать бесплатную визу на два визита в Польшу, чтобы сдать экзамен и приехать за картой. В этом году этой возможности уже нет, говорит Анжей Галковский.





— Виза зависит от консула. Законом предусмотрено, что если кто-то получил Карту поляка, то его дело у нас ведется бесплатно. Если кто-то имеет польское происхождение, но не получил Карту поляка, то эти оплаты требуются. Если кто-то только начинает этим заниматься, но у нас не подал, то вопрос о принятии документов решает консул.





Определенные изменения есть и в законе о Карте поляка. С 14 июля получить ее может гражданин любой страны мира, который сможет доказать свое польское происхождение.