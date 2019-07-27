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Все больше белорусов получает Карту поляка в Белостоке

28.07.2019 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Карту поляка на протяжении последних трех лет выдают не только в консульстве Польши в Беларуси, но и на территории самой Польши. С каждым годом все больше поляков из Беларуси выбирает именно последний вариант, обращаясь в Подляшское воеводство, говорит «Радио Рация» директор отдела по делам гражданства и иностранцев Управления Подляшского воеводства Анджей Галковский.

— В 2017 году было подано 700 заявлений, в 2018 году было 2700, а в первом полугодии этого года почти 1700. Можно сказать, что к концу года 3000 точно будет. Похожая тенденция с видами на жительство по поводу работы, учебы.

Еще в прошлом году для граждан Беларуси, которые хотели получить карту, могли сделать бесплатную визу на два визита в Польшу, чтобы сдать экзамен и приехать за картой. В этом году этой возможности уже нет, говорит Анжей Галковский.

— Виза зависит от консула. Законом предусмотрено, что если кто-то получил Карту поляка, то его дело у нас ведется бесплатно. Если кто-то имеет польское происхождение, но не получил Карту поляка, то эти оплаты требуются. Если кто-то только начинает этим заниматься, но у нас не подал, то вопрос о принятии документов решает консул.

Определенные изменения есть и в законе о Карте поляка. С 14 июля получить ее может гражданин любой страны мира, который сможет доказать свое польское происхождение.
 
 
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Карту поляка на протяжении последних трех лет выдают не только в консульстве Польши в Беларуси, но и на территории самой Польши. С каждым годом все больше поляков...
 
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