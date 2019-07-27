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Apple начнет выдавать кредитные карты в августе
Источник материала: Партизан
Apple начнет выдачу своих кредитных карт Apple Card в первой половине августа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Компания будет выпускать кредитки совместно с Goldman Sachs.
Пользователи iPhone смогут оформить ее через приложение Wallet, которое получит поддержку Apple Card в операционной системе iOS 12.4.
Владельцы карты смогут вернуть 1% от суммы покупки, совершенной с использованием физической карты, 2% от суммы покупки для транзакций через Apple Pay, и 3% от суммы после покупок от Apple.
Apple представила платежную карту Apple Card в конце марта. Сообщалось, что на физической карте не будет указан номер, срок ее действия и CVV. Эти данные будут храниться в приложении электронного кошелька.
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Apple начнет выдачу своих кредитных карт Apple Card в первой половине августа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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