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В НАН Беларуси решили активировать торф

28.07.2019 13:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В НАН Беларуси будет создано производство по получению активированного угля на основе торфа.

Институт природопользования НАН Беларуси приступает к реализации проекта по созданию в нашей стране импортозамещающего производства по получению активированного угля на основе торфа.

Нужно производство


Одним из приоритетных направлений в области глубокой переработки торфа является получение активированных углей. Это высокопористый углеродный адсорбент, основой для которого служат различные углеродсодержащие материалы органического происхождения. Ему находят применение в энергетике, химической, пищевой и фармацевтической промышленности, охране окружающей среды и др.

Согласно экспертным оценкам, для обеспечения экономической и экологической безопасности страны производство активированного угля должно составлять не менее 0,5 кг/год на душу населения. Потребность республики – примерно 600–700 т ежегодно. Но до сих пор в Беларуси нет собственного производства...

«Сейчас активированный уголь ввозится к нам из других стран. При этом цена импортного продукта достаточно высока – около 2,5 тыс. долларов за тонну продукции. Учитывая большой научный задел в области получения активированного угля на основе торфа, наличие собственной сырьевой базы, а также большие потребности различных отраслей народного хозяйства республики, давно назрела необходимость создания собственного производства активированного угля», – рассказал заместитель директора Института природопользования НАН Беларуси, руководитель Центра по торфу и сапропелям Алексей Томсон.


По его словам, в настоящее время эта инициатива переросла в проект, который включен в перечень заданий государственной научно-технической программы «Природопользование и экологические риски», госзаказчиком которой выступает НАН Беларуси, а исполнителем – Институт природопользования.

«Чтобы обкатать научные разработки, планируется открыть производство активированных углеродных материалов, в первую очередь на основе торфа, мощностью 100 т угля в год», – рассказал ученый.

Для этого потребуется около 1 тыс. т торфа, добытого по специальной технологии, разработанной белорусскими учеными. В общем количестве торфа, добываемого предприятиями республики в объемах 2,5 млн т в год, это небольшое количество. Планируется, что в создании нового производства будут использованы передовые технические решения, а также соблюдены все требования природоохранного законодательства Беларуси.

Для выведения радионуклидов


Новое производство станет полезным и для разработки новых препаратов. Уже сейчас проходят испытания диопротекторного препарата на основе активированного угля, который создается в совместном проекте Института природопользования и Института радиобиологии. Он снижает поступление радиоактивных элементов в продукцию хозяйственной деятельности на загрязненных территориях Гомельской и Могилевской областей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В частности, снижает поступление радиоактивного цезия-137 в 4–8 раз. Для этих целей опытно-промышленная партия торфяного активированного угля на основе сырья, добытого на месторождении «Туршевка-Чертово», была произведена одной из ведущих в России организаций, которая занимается производством активированного угля, – ЭНПО «Неограника» (г. Электросталь, Московская обл.).


«Проблемы с удалением радиоактивного стронция, из-за малой растворимости ряда его соединений, решаются несколько проще. Цезий же, практически все соединения которого растворимы, просто так химически не вывести: у него очень высокая подвижность. Она сохраняется в системе почва – растение – животное, соответственно эти элементы поступают в сельскохозяйственную продукцию. Препараты, которые мы разрабатываем, комплексные и помимо активированного угля содержат еще некоторые комплексообразующие добавки. Благодаря его особенностям в работу включаются более сложные механизмы поглощения, которые способствуют снижению уровня поступления и накопления цезия», – пояснил А. Томсон.

Но основное преимущество разработанного препарата в том, что он будет дешевле и выше по эффективности российского аналога.
 
 
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В НАН Беларуси будет создано производство по получению активированного угля на основе торфа.
 
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