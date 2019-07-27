Олимпийская чемпионка Татьяна Навка: ночи я проводила на грязном диване, в компании с тараканами и мышами









В детстве мы считали каждую копейку. Например, куртку мне покупали раз в пять лет. Жили в небольшом городе, где все было в дефиците. Когда приехала в Москву, у меня была спортивная зарплата, я экономила на еде, собирала полгода деньги, чтобы купить себе сапоги. Так что у меня привычка к нерасточительности. Не дай бог, зав­тра что-то случится… Я должна понимать, что у меня есть подстраховка. Поэтому не боюсь завтрашнего дня, скажем так.





В определенном возрасте бывают комплексы по поводу внешности – что я полная, что высокая слишком. Когда стала формироваться в 16-17 лет, появился лишний вес. Для фигуристок это ещё большая проблема, чем для обычных девушек. Тренер меня регулярно взвешивал, и цифры на весах далеко не все его радовали. Меня даже закрывали на ночь в раздевалке, чтобы я не ела ничего лишнего. Я была настоящей сладкоежкой.









"Аргументы и факты". Да, между тренировками меня закрывали в спортзале на несколько часов, а иногда и ночи я проводила в одиночестве на грязном диване, в компании с тараканами и мышами. Такая вот была диета, — цитируют Навку



