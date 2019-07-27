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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка: ночи я проводила на грязном диване, в компании с тараканами и мышами

28.07.2019 13:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре Татьяна Навка рассказала, что раньше для борьбы с лишним весом ее закрывали на ночь в раздевалке и запрещали есть.



В детстве мы считали каждую копейку. Например, куртку мне покупали раз в пять лет. Жили в небольшом городе, где все было в дефиците. Когда приехала в Москву, у меня была спортивная зарплата, я экономила на еде, собирала полгода деньги, чтобы купить себе сапоги. Так что у меня привычка к нерасточительности. Не дай бог, зав­тра что-то случится… Я должна понимать, что у меня есть подстраховка. Поэтому не боюсь завтрашнего дня, скажем так. 

В определенном возрасте бывают комплексы по поводу внешности – что я полная, что высокая слишком. Когда стала формироваться в 16-17 лет, появился лишний вес. Для фигуристок это ещё большая проблема, чем для обычных девушек. Тренер меня регулярно взвешивал, и цифры на весах далеко не все его радовали. Меня даже закрывали на ночь в раздевалке, чтобы я не ела ничего лишнего. Я была настоящей сладкоежкой. 


Да, между тренировками меня закрывали в спортзале на несколько часов, а иногда и ночи я проводила в одиночестве на грязном диване, в компании с тараканами и мышами. Такая вот была диета, — цитируют Навку "Аргументы и факты".
 
 
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Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре Татьяна Навка рассказала, что раньше для борьбы с лишним весом ее...
 
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