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Ушёл из жизни Владимир Кара-Мурза – один из основателей «старого НТВ»
Источник материала: Партизан
28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ».
О смерти Кара-Мурзы старшего сообщил в своем Facebook’е его сын.
«Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно», – написал Кара-Мурза младший.
Владимир Кара-Мурза окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года он начал работать на телевидении в качестве редактора и корреспондента программы «Итоги» Евгения Киселева, сначала на Первом канале, а затем на НТВ.
С 1995 по 2001 год вел собственную программу «Сегодня в полночь» на НТВ.
В 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов «Золотое перо России».
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28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ».
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