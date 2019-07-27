Ушёл из жизни Владимир Кара-Мурза – один из основателей «старого НТВ»





О смерти Кара-Мурзы старшего сообщил в своем Facebook’е его сын.





«Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно», – написал Кара-Мурза младший.





Владимир Кара-Мурза окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года он начал работать на телевидении в качестве редактора и корреспондента программы «Итоги» Евгения Киселева, сначала на Первом канале, а затем на НТВ.





С 1995 по 2001 год вел собственную программу «Сегодня в полночь» на НТВ.





В 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов «Золотое перо России».