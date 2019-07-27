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Чалый о словах Лукашенко: «Казалось бы, какая неожиданная самокритика. Но нет»
Источник материала: Партизан
Экономист отметил любопытные моменты в селекторном совещании с участием главы государства.
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При этом экономист отметил несколько характерных моментов. Как, например, вот это заявление руководителя страны: «Нельзя работать традиционно, как мы 20-30 лет назад работали. А у нас эта инерция еще сохраняется».
— Казалось бы, можно подумать — какое неожиданное самокритичное заявление. Но нет. Это на самом деле о том, что за последнее время происходит изменение климата.
Обратил внимание Чалый и на неожиданное задание и комплимент новому министру внутренних дел:
— Юрий Хаджимуратович, пожалуйста, подключитесь к этому процессу. Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным.
Вот если бы так было со всеми контролирующими и правоохранительными органами, помечтал вслух эксперт.
Заметил экономист и еще один любопытный нюанс:
— Прозвучало очень аккуратное, по касательной, но все-таки недовольство работой Комитета госконтроля. Мол, незачем проверять, сколько там комбайнов в поле работает. Вы проверяйте результативность, а не то, кто и как все это будет делать.
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Экономист отметил любопытные моменты в селекторном совещании с участием главы государства.
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