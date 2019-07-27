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Чалый о словах Лукашенко: «Казалось бы, какая неожиданная самокритика. Но нет»

28.07.2019 13:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист отметил любопытные моменты в селекторном совещании с участием главы государства.

В программе Экономика на пальцах Сергей Чалый с иронией отметил, что поездки в Александрию и проведение селекторных совещаний для Александра Лукашенко сродни древних ритуалов для былинных витязей — припасть к земле, подпитаться ее силой. 

При этом экономист отметил несколько характерных моментов. Как, например, вот это заявление руководителя страны: «Нельзя работать традиционно, как мы 20-30 лет назад работали. А у нас эта инерция еще сохраняется».

— Казалось бы, можно подумать — какое неожиданное самокритичное заявление. Но нет. Это на самом деле о том, что за последнее время происходит изменение климата.

Обратил внимание Чалый и на неожиданное задание и комплимент новому министру внутренних дел:

— Юрий Хаджимуратович, пожалуйста, подключитесь к этому процессу. Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным.


Вот если бы так было со всеми контролирующими и правоохранительными органами, помечтал вслух эксперт.

Заметил экономист и еще один любопытный нюанс:

— Прозвучало очень аккуратное, по касательной, но все-таки недовольство работой Комитета госконтроля. Мол, незачем проверять, сколько там комбайнов в поле работает. Вы проверяйте результативность, а не то, кто и как все это будет делать.
 
 
 
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Экономист отметил любопытные моменты в селекторном совещании с участием главы государства.
 
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