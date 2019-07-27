Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей









Комментируя снимки из больницы, которые сделал его сын, Алибасов отметил, что «молодые на всем хотят зарабатывать». «Отец при смерти, а для него это пиар», - пояснил продюсер.





Он заявил, что сам на этом пиаре ничего не заработал. «Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез. С тех пор я его и не видел...» - утверждает шоумен.





Ранее в июле Алибасов назвал своего сына и пиар-директора группы «На-На» Вадима Горжанкина больными людьми. По его словам, именно они создали шумиху вокруг его отравления.









Алибасов и сам активно участвовал в телеэфирах сразу после выписки из больницы. В связи с этим в отравление поверили не все. Скептики отмечают, что ставший частым гостем на телеэфирах продюсер говорит уверенно, разборчиво и не похож на человека, который получил ожог пищевода и пережил кому. В середине июля во время съемок программы «Пусть говорят» он побил свою подругу Лиану после того, как она предположила, что все его несчастья начались после женитьбы на Лидии Федосеевой-Шукшиной.





Продюсер попал в больницу 4 июня, по ошибке выпив средство для прочистки труб «Крот». Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. Сообщалось, что продюсер провел в коме семь дней. 17 июня его выписали из НИИ имени Склифосовского.



