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30 июля «прямой линию» проведет начальник главного управления торговли и услуг облисполкома

28.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

30 июля «прямой линию» проведет начальник главного управления торговли и услуг облисполкома

На прямой линии «Гомельскай праўды» — начальник главного управления торговли и услуг облисполкома

— Какая судьба ждет торговлю на селе? Что придет на смену объектам потребительской кооперации?

— Общепит на Гомельщине — по какому пути он будет развиваться?

— Вытеснит ли интернет-торговля обычные магазины?

— Открытие каких торговых центров запланировано в ближайшее время?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции — начальник главного управления торговли и услуг облисполкома КАЧАН Александр Иосифович.

Звоните во вторник, 30 июля, с 10.00 до 11.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».

 
 
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На прямой линии "Гомельскай праўды" — начальник главного управления торговли и услуг облисполкома — Какая судьба ждет торговлю на селе? Что придет...
 
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