30 июля «прямой линию» проведет начальник главного управления торговли и услуг облисполкома

Источник материала: Газета Авангард





На прямой линии «Гомельскай праўды» — начальник главного управления торговли и услуг облисполкома

— Какая судьба ждет торговлю на селе? Что придет на смену объектам потребительской кооперации?

— Общепит на Гомельщине — по какому пути он будет развиваться?

— Вытеснит ли интернет-торговля обычные магазины?

— Открытие каких торговых центров запланировано в ближайшее время?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции — начальник главного управления торговли и услуг облисполкома КАЧАН Александр Иосифович.

Звоните во вторник, 30 июля, с 10.00 до 11.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».