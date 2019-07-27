Визовый Центр Литвы в Минске временно «переехал» в помещение Центра Польши

Источник материала: Аргументы и факты

Как ранее сообщал «АиФ», 24 июля в помещении Визового Центра Литвы в Минске по адресу ул. Бобруйская, 6 на 6-м этаже ТЦ «Галилео» обвалилась часть подвесного потолка. В связи с этим в работе учреждения произошли изменения.

В частности, по информации сайта Визового Центра Литвы в Минске, заявления на получение визы в Литву в Минске будут приниматься c 9.00 до 21.00 до последующего уведомления в помещении Визового Центра Польши, расположенного по адресу: Минск, ул. Бобруйская, 6 на 5-м этаже.

При этом время получения паспортов остается неизменным с 09.00 до 17.00 и будет также происходить в помещении Визового Центра Польши. О том, когда Визовый Центр Литвы в Минске сможет вновь принять клиентов в своем помещении, пока неизвестно.