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Визовый Центр Литвы в Минске временно «переехал» в помещение Центра Польши

28.07.2019 15:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Визовый Центр Литвы в Минске временно «переехал» в помещение Центра Польши
Фото из открытых источников

Как ранее сообщал «АиФ», 24 июля в помещении Визового Центра Литвы в Минске по адресу ул. Бобруйская, 6 на 6-м этаже ТЦ «Галилео» обвалилась часть подвесного потолка. В связи с этим в работе учреждения произошли изменения.

Визовый Центр Литвы в Минске временно «переехал» в помещение Центра Польши В минском ТЦ обвалилась часть подвесного потолка

В частности, по информации сайта Визового Центра Литвы в Минске, заявления на получение визы в Литву в Минске будут приниматься c 9.00 до 21.00 до последующего уведомления в помещении Визового Центра Польши, расположенного по адресу: Минск, ул. Бобруйская, 6 на 5-м этаже.

При этом время получения паспортов остается неизменным с 09.00 до 17.00 и будет также происходить в помещении Визового Центра Польши. О том, когда Визовый Центр Литвы в Минске сможет вновь принять клиентов в своем помещении, пока неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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Причина – ЧП, произошедшее 24 июля в помещении Визового Центра Литвы в Минске.
 
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