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Когда нельзя с ссобойкой. Чем кормят в аквапарке «Дримленд». И во сколько вам обойдется обед там?

28.07.2019 15:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях в минском аквапарке «Дримленд» произошел скандал. Посетители, которых не пустили со своей едой, требовали от администрации объяснений. Как выяснилось, с собой по правилам аквапарка действительно можно брать только воду и спецпитание. А чем же тогда можно отобедать на территории «Дримленда», узнавала AFISHA.TUT.BY.

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Согласно правилам (пункт 5.1.3.), запрещается проносить в аквапарк продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, за исключением питьевой воды в открытой таре в объеме не более 1 литра на человека и детского питания в заводской упаковке.

Также согласно пункту 5.1.4. запрещено осуществлять прием пищи и напитков в местах, не предназначенных для этого, в том числе в воде бассейнов аквапарка.

Что же касается людей с необходимостью специального питания (например, люди с диабетом), то их с ним пропустят.


На территории аквапарка работает 24 оператора фудкорта, в том числе кафе с полноценными горячими обедами, как первыми, так и вторыми блюдами. Начнем с него.

Супы (холодник, окрошка, борщ, суп-лапша) — по 3 рубля;

овощной салат — 3 рубля;

греческий салат — 3 рубля 50 копеек;

оливье — 2 рубля 50 копеек;

шашлык из курицы — 3 рубля 50 копеек за 100 гр;

шашлык из свинины (шея) — 5 рублей за 100 гр;

котлеты по-домашнему — 3 рубля 50 копеек;

тефтели (2 штуки) — 4 рубля;

макароны по-флотски — 3 рубля 50 копеек;

отварной картофель — 2 рубля;

плов с курицей — 4 рубля.

Кроме полноценного кафе в аквапарке имеются многочисленные точки быстро перекуса. лидер среди фастфуда — ресторан KFC, цены в котором совпадают с ценами по остальным ресторанам сети.

Ножки — 3 рубля 80 копеек за 2 шт, 5 рублей 60 копеек за 3 шт, 7 рублей 30 копеек за 4 шт;

стрипсы — 6 рублей 90 копеек за 6 шт, 8 рублей 90 копеек за 9 шт;

острые крылья — 6 рублей 10 копеек за 6 шт, 7 рублей 95 копеек за 9 шт;

стар баскет (1 ножка, 2 крылышка, 1 стрипс, 4 байтса, сырный соус) — 7 рублей 30 копеек;

баскет с крыльями — 14 рублей 50 копеек за 14 шт, 18 рублей 90 копеек за 22 шт, 22 рубля 90 копеек за 30 шт.


Также у посетителей пользуются спросом точки с шаурмой, роллами, хот-догами и бургерами. Цены по точкам примерно одинаковые, отличаются не более чем в 50 копеек — рубль.

Вегетарианский ролл — 4 рубля (S), 7 рублей (L), 10 рублей (XL);

ролл с ветчиной / с курицей — 4 рубля 50 копеек (S), 7 рублей 50 копеек (L), 10 рублей 50 копеек (XL);

хот-дог — 4−5 рублей;

бургеры — 7 рублей;

картофель фри — 3 рубля (100 гр), 6 рублей (200 гр).

В жару самые большие очереди, естественно, за мороженым, квасом и другими прохладительными напитками (в том числе алкогольными).

1 шарик мороженого — 1 рубль 50 копеек;

Фанта, Кола, Спрайт — по 2 рубля;

молочный коктейль — 4 рубля;

летние освежающие напитки (безалкогольный мохито, малина шейк, цтрус пати) — 4 рубля 50 копеек — 5 рублей 50 копеек;

чай — 2 рубля 50 копеек;

кофе — от 3 рублей за маленький капучино до 7 рублей 50 копеек за большой латте;

алкогольные напитки — от 3 рублей 50 копеек до 8 рублей за коктейли.

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А чем же тогда можно отобедать на территории «Дримленда», узнавала AFISHA.TUT.BY.
 
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