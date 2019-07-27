Когда нельзя с ссобойкой. Чем кормят в аквапарке «Дримленд». И во сколько вам обойдется обед там?

На днях в минском аквапарке «Дримленд» произошел скандал. Посетители, которых не пустили со своей едой, требовали от администрации объяснений. Как выяснилось, с собой по правилам аквапарка действительно можно брать только воду и спецпитание. А чем же тогда можно отобедать на территории «Дримленда», узнавала AFISHA.TUT.BY.
Согласно правилам (пункт 5.1.3.), запрещается проносить в аквапарк продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, за исключением питьевой воды в открытой таре в объеме не более 1 литра на человека и детского питания в заводской упаковке.
Также согласно пункту 5.1.4. запрещено осуществлять прием пищи и напитков в местах, не предназначенных для этого, в том числе в воде бассейнов аквапарка.
Что же касается людей с необходимостью специального питания (например, люди с диабетом), то их с ним пропустят.
На территории аквапарка работает 24 оператора фудкорта, в том числе кафе с полноценными горячими обедами, как первыми, так и вторыми блюдами. Начнем с него.
Супы (холодник, окрошка, борщ, суп-лапша) — по 3 рубля;
овощной салат — 3 рубля;
греческий салат — 3 рубля 50 копеек;
оливье — 2 рубля 50 копеек;
шашлык из курицы — 3 рубля 50 копеек за 100 гр;
шашлык из свинины (шея) — 5 рублей за 100 гр;
котлеты по-домашнему — 3 рубля 50 копеек;
тефтели (2 штуки) — 4 рубля;
макароны по-флотски — 3 рубля 50 копеек;
отварной картофель — 2 рубля;
плов с курицей — 4 рубля.
Кроме полноценного кафе в аквапарке имеются многочисленные точки быстро перекуса. лидер среди фастфуда — ресторан KFC, цены в котором совпадают с ценами по остальным ресторанам сети.
Ножки — 3 рубля 80 копеек за 2 шт, 5 рублей 60 копеек за 3 шт, 7 рублей 30 копеек за 4 шт;
стрипсы — 6 рублей 90 копеек за 6 шт, 8 рублей 90 копеек за 9 шт;
острые крылья — 6 рублей 10 копеек за 6 шт, 7 рублей 95 копеек за 9 шт;