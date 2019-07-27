Когда нельзя с ссобойкой. Чем кормят в аквапарке «Дримленд». И во сколько вам обойдется обед там?

Источник материала: Tut.by

На днях в минском аквапарке «Дримленд» произошел скандал. Посетители, которых не пустили со своей едой, требовали от администрации объяснений . Как выяснилось, с собой по правилам аквапарка действительно можно брать только воду и спецпитание. А чем же тогда можно отобедать на территории «Дримленда», узнавала AFISHA.TUT.BY.

Купить билет в аквапарк онлайн по лоукост-цене

Справка AFISHA.TUT.BY Согласно правилам (пункт 5.1.3.), запрещается проносить в аквапарк продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, за исключением питьевой воды в открытой таре в объеме не более 1 литра на человека и детского питания в заводской упаковке. Также согласно пункту 5.1.4. запрещено осуществлять прием пищи и напитков в местах, не предназначенных для этого, в том числе в воде бассейнов аквапарка. Что же касается людей с необходимостью специального питания (например, люди с диабетом), то их с ним пропустят.





На территории аквапарка работает 24 оператора фудкорта, в том числе кафе с полноценными горячими обедами, как первыми, так и вторыми блюдами. Начнем с него.

Супы (холодник, окрошка, борщ, суп-лапша) — по 3 рубля; овощной салат — 3 рубля; греческий салат — 3 рубля 50 копеек; оливье — 2 рубля 50 копеек; шашлык из курицы — 3 рубля 50 копеек за 100 гр; шашлык из свинины (шея) — 5 рублей за 100 гр; котлеты по-домашнему — 3 рубля 50 копеек; тефтели (2 штуки) — 4 рубля; макароны по-флотски — 3 рубля 50 копеек; отварной картофель — 2 рубля; плов с курицей — 4 рубля.

Кроме полноценного кафе в аквапарке имеются многочисленные точки быстро перекуса. лидер среди фастфуда — ресторан KFC, цены в котором совпадают с ценами по остальным ресторанам сети.

Ножки — 3 рубля 80 копеек за 2 шт, 5 рублей 60 копеек за 3 шт, 7 рублей 30 копеек за 4 шт; стрипсы — 6 рублей 90 копеек за 6 шт, 8 рублей 90 копеек за 9 шт; острые крылья — 6 рублей 10 копеек за 6 шт, 7 рублей 95 копеек за 9 шт; стар баскет (1 ножка, 2 крылышка, 1 стрипс, 4 байтса, сырный соус) — 7 рублей 30 копеек; баскет с крыльями — 14 рублей 50 копеек за 14 шт, 18 рублей 90 копеек за 22 шт, 22 рубля 90 копеек за 30 шт.





Также у посетителей пользуются спросом точки с шаурмой, роллами, хот-догами и бургерами. Цены по точкам примерно одинаковые, отличаются не более чем в 50 копеек — рубль.

Вегетарианский ролл — 4 рубля (S), 7 рублей (L), 10 рублей (XL); ролл с ветчиной / с курицей — 4 рубля 50 копеек (S), 7 рублей 50 копеек (L), 10 рублей 50 копеек (XL); хот-дог — 4−5 рублей; бургеры — 7 рублей; картофель фри — 3 рубля (100 гр), 6 рублей (200 гр).

В жару самые большие очереди, естественно, за мороженым, квасом и другими прохладительными напитками (в том числе алкогольными).

1 шарик мороженого — 1 рубль 50 копеек; Фанта, Кола, Спрайт — по 2 рубля; молочный коктейль — 4 рубля; летние освежающие напитки (безалкогольный мохито, малина шейк, цтрус пати) — 4 рубля 50 копеек — 5 рублей 50 копеек; чай — 2 рубля 50 копеек; кофе — от 3 рублей за маленький капучино до 7 рублей 50 копеек за большой латте; алкогольные напитки — от 3 рублей 50 копеек до 8 рублей за коктейли.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на необычный концерт App Store Google Play