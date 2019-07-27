В Щучине выловили из воды переносной зенитно-ракетный комплекс

Источник материала: Tut.by

Около восьми часов утра 28 июля в городском водоеме Щучина (города в Гродненской области) рыболов выловил из воды переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-1». Об этом написал блогер NEXTA, добавив, что оружие боевое, заряженное и в отличном состоянии. Впоследствии информацию подтвердили в Следственном комитете, правда, отметив, что оно уже не представляет угрозы.



Фото: Следственный комитет

После того, как на место прибыли следователи, они изъяли оружие, провели осмотр местности и привлекли специалистов. Это действительно оказалось пусковое устройство от отстреленной зенитной ракеты — но, по информации СК, одноразовое и уже не представляющее угрозы.

В настоящее время проводится проверка.



Фото: NEXTA

ЗРК «Игла-1» был принят на вооружение в СССР в 1981 году. Он позволяет поражать цели на высоте до 2500 метров управляемыми зенитными ракетами с головкой самонаведения. В разное время комплекс стоял на вооружении более чем в 15 странах.