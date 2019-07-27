Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО

Источник материала: Интерфакс

Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3", информирует в воскресенье израильская газета "Джерузалем пост" со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

В рамках испытаний были проведены перехваты "вражеских" ракетных целей на больших высотах и за пределами атмосферы.

Испытания впервые были проведены за рубежами Израиля - на Аляске. За ними, в частности, наблюдал посол Израиля в США Рон Дермер.