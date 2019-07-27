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Иран раскритиковал планы европейских стран поддержать британскую инициативу по миссии ВМС в Ормузском проливе

28.07.2019 13:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Враждебными назвал в воскресенье представитель иранского правительства Али Рабийе планы европейских стран сформировать военно-морскую коалицию в Персидском заливе.

"Они хотят направить в Персидский залив европейский флот - это враждебный провокационный сигнал, который усилит напряженность", - приводит слова Рабийе иранская пресса.

Ранее Дания, Италия и Франция объявили о предварительной поддержке планов Великобритании направить в Ормузский пролив европейскую военно-морскую миссию для обеспечения безопасности судоходства в регионе после того, как Тегеран задержал британский танкер Stena Impero.

 
 
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Враждебными назвал в воскресенье представитель иранского правительства Али Рабийе планы европейских стран сформировать военно-морскую коалицию в Персидском...
 
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