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Дымка от пожаров в Сибири накрыла часть Казахстана
Источник материала: Интерфакс
Казахстанские метеорологи зафиксировали в некоторых регионах республики превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Сибири, сообщил "Казгидромет".
Там напомнили, что на снимках Земли, сделанных НАСА, видно, как с 26 июля расширились очаги возгорания в Сибири, а дымка от этих пожаров распространяется в западном направлении.
Отмечается, что в ряде областей Казахстана сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, в том числе, и в столице Нур-Султане.
Дым идет от природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае - в общей сложности там горит около миллиона гектаров леса.
Регионы страдают из-за смога, некоторые крупные аэропорты вынуждены пересматриваться расписание из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее, в Алтайском крае, который также окутан дымкой, сообщали со ссылкой на правительство Красноярского края и Минприроды РФ сообщили, что пожар там носит характер стихийного бедствия.
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Казахстанские метеорологи зафиксировали в некоторых регионах республики превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожаров в...
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