Дымка от пожаров в Сибири накрыла часть Казахстана

Источник материала: Интерфакс

Казахстанские метеорологи зафиксировали в некоторых регионах республики превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Сибири, сообщил "Казгидромет".

Там напомнили, что на снимках Земли, сделанных НАСА, видно, как с 26 июля расширились очаги возгорания в Сибири, а дымка от этих пожаров распространяется в западном направлении.

Отмечается, что в ряде областей Казахстана сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, в том числе, и в столице Нур-Султане.

Дым идет от природных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае - в общей сложности там горит около миллиона гектаров леса.

Регионы страдают из-за смога, некоторые крупные аэропорты вынуждены пересматриваться расписание из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее, в Алтайском крае, который также окутан дымкой, сообщали со ссылкой на правительство Красноярского края и Минприроды РФ сообщили, что пожар там носит характер стихийного бедствия.