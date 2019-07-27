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Стрельба на детской площадке в Нью-Йорке: погиб человек

28.07.2019 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. На детской площадке в Нью-Йорке прогремела стрельба: погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба на детской площадке в Нью-Йорке: погиб человек

Неизвестный открыл огонь по участникам фестиваля в Бруклине, когда люди уже расходились по домам. Злоумышленник скрылся. Недалеко от места преступления правоохранители обнаружили брошенное огнестрельное оружие.

Стрельба на детской площадке в Нью-Йорке: погиб человек

Пострадавших доставили в больницу. Полиция ведет поиск нападавшего.

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Новости США. На детской площадке в Нью-Йорке прогремела стрельба: погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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