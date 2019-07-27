|
В Щучине рыбак выловил из водоёма пусковое устройство от ПЗРК
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 июля примерно в 8 часов утра в городском водоёме Щучина рыбак выловил оружие, похожее на советский ПЗРК «Игла-1».
Как
Предварительно установлено, что находка является одноразовым пусковым устройством от отстреленной ракеты ПЗРК. Угрозы для жизни людей нет.
Готовится проведение ряда экспертиз.
Несколько недель назад в Гомельском районе мужчина нашёл в поле гранату.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 28 июля примерно в 8 часов утра в городском водоёме Щучина рыбак выловил оружие, похожее на советский ПЗРК «Игла-1». Как сообщает Следственный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)