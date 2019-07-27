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«От моряка до адмирала – мы все едины»: белорусские моряки отмечают профессиональный праздник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Капитаны, мичманы, юнги, матросы – те, для кого море больше, чем соленая вода и рабочая стихия – 28 июля собрались в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции в последнее воскресенье июля (в этот раз у стен музея Великой Отечественной войны) моряки разных поколений вспоминают свои годы службы в разных уголках Советского Союза и, конечно, тех, кто погиб в море, исполняя воинский долг.
Кстати, несмотря на то, что в нашей стране нет «большой воды», Беларусь все же морская держава. Тысяча наших соотечественников были в числе первых так называемых «петровских» морских пехотинцев. В прошлом веке пинская флотилия речных кораблей на нашей территории геройски сражалась на фронтах гражданской и Второй мировой. Во времена СССР многие юные белорусы отправлялись защищать водные рубежи большой страны – преимущественно на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах.
Евгений Денисенко, капитан первого ранга в запасе:
Всеволод Шкадинский, старшина первой статьи в запасе:
Валерий Лизун, главный корабельный старшина запаса:
Кроме того, и сегодня у нас есть свой флот, пусть и небольшой: малые суда, моторные лодки и катера-амфибии. Границу с Украиной по воде патрулируют и охраняют на погранзаставе в Лоеве.
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Новости Беларуси. Капитаны, мичманы, юнги, матросы – те, для кого море больше, чем соленая вода и рабочая стихия – 28 июля собрались в центре Минска, сообщили в...
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