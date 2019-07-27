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«От моряка до адмирала – мы все едины»: белорусские моряки отмечают профессиональный праздник

28.07.2019 15:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Капитаны, мичманы, юнги, матросы – те, для кого море больше, чем соленая вода и рабочая стихия – 28 июля собрались в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«От моряка до адмирала – мы все едины»: белорусские моряки отмечают профессиональный праздник

По традиции в последнее воскресенье июля (в этот раз у стен музея Великой Отечественной войны) моряки разных поколений вспоминают свои годы службы в разных уголках Советского Союза и, конечно, тех, кто погиб в море, исполняя воинский долг.

«От моряка до адмирала – мы все едины»: белорусские моряки отмечают профессиональный праздник

Кстати, несмотря на то, что в нашей стране нет «большой воды», Беларусь все же морская держава. Тысяча наших соотечественников были в числе первых так называемых «петровских» морских пехотинцев. В прошлом веке пинская флотилия речных кораблей на нашей территории геройски сражалась на фронтах гражданской и Второй мировой. Во времена СССР многие юные белорусы отправлялись защищать водные рубежи большой страны – преимущественно на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах.

«От моряка до адмирала – мы все едины»: белорусские моряки отмечают профессиональный праздник

Евгений Денисенко, капитан первого ранга в запасе:
Белорусы – очень хорошие моряки. Самые лучшие моряки. Все командиры кораблей говорили: дайте мне белорусов. После войны вторая морская пехота, 366 полк в Уручье стоял армейский, полностью был направлен в Балтийск. И на базе этого полка создана морская пехота Балтийского флота. Тут никуда не денешься.

«От моряка до адмирала – мы все едины»: белорусские моряки отмечают профессиональный праздник

Всеволод Шкадинский, старшина первой статьи в запасе:
Я очень хочу море увидеть. Мы четыре годика. Мы знали уже досконально свое, и дружба такая морская – если бы вы видели.

«От моряка до адмирала – мы все едины»: белорусские моряки отмечают профессиональный праздник

Валерий Лизун, главный корабельный старшина запаса:
Не взирая от ранга – от моряка до адмирала – мы все едины. Мы прошли все: и ураганы, и шторма, и глубины, давление океанское. Все мы прошли это.

«От моряка до адмирала – мы все едины»: белорусские моряки отмечают профессиональный праздник

Кроме того, и сегодня у нас есть свой флот, пусть и небольшой: малые суда, моторные лодки и катера-амфибии. Границу с Украиной по воде патрулируют и охраняют на погранзаставе в Лоеве.

Люди в материале: Евгений Денисенко, Всеволод Шкадинский, Валерий Лизун
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Капитаны, мичманы, юнги, матросы – те, для кого море больше, чем соленая вода и рабочая стихия – 28 июля собрались в центре Минска, сообщили в...
 
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