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Православная церковь отмечает День Крещения Руси и память равноапостольного князя Владимира
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жестокий правитель до принятия веры, после крещения он прозрел. Как позже сказал сам Владимир: «Я был зверем, а стал человеком», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С принятием христианства он прекратил военные походы и жил мирно со всеми соседями. Далекие от веры люди сегодня понимают, насколько крещение повлияло на дальнейший ход истории трех славянских народов.
Главная православная святыня белорусской столицы – Минская икона Божьей Матери – тоже связана с памятью Владимира. По церковному преданию образ небесной покровительницы ранее находился в Киеве, в Десятинной церкви, на строительство которой была выделена десятая часть доходов равноапостольного князя.
Крещение Руси состоялось 1031 год назад. В православных храмах в этот день традиционно проходят божественные литургии.
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Новости Беларуси. Жестокий правитель до принятия веры, после крещения он прозрел. Как позже сказал сам Владимир: «Я был зверем, а стал человеком», сообщили в...
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