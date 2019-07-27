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Православная церковь отмечает День Крещения Руси и память равноапостольного князя Владимира

28.07.2019 15:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жестокий правитель до принятия веры, после крещения он прозрел. Как позже сказал сам Владимир: «Я был зверем, а стал человеком», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православная церковь отмечает День Крещения Руси и память равноапостольного князя Владимира

С принятием христианства он прекратил военные походы и жил мирно со всеми соседями. Далекие от веры люди сегодня понимают, насколько крещение повлияло на дальнейший ход истории трех славянских народов.

Православная церковь отмечает День Крещения Руси и память равноапостольного князя Владимира

Главная православная святыня белорусской столицы – Минская икона Божьей Матери – тоже связана с памятью Владимира. По церковному преданию образ небесной покровительницы ранее находился в Киеве, в Десятинной церкви, на строительство которой была выделена десятая часть доходов равноапостольного князя.

Православная церковь отмечает День Крещения Руси и память равноапостольного князя Владимира

Крещение Руси состоялось 1031 год назад. В православных храмах в этот день традиционно проходят божественные литургии.

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Новости Беларуси. Жестокий правитель до принятия веры, после крещения он прозрел. Как позже сказал сам Владимир: «Я был зверем, а стал человеком», сообщили в...
 
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