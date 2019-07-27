Аграрии Беларуси собрали почти 2,5 миллиона тонн зерна

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стране обработано 35 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый большой вклад в общий каравай внесли хлеборобы Брестского региона. Намолот превысил 820 тысяч тонн. Полумиллионный рубеж пройден в Минской и Гродненской областях. Средняя урожайность по стране составляет 33,1 центнера с гектара, что выше, чем в 2018 году.





Провести уборочную необходимо с минимальными потерями. Такую задачу перед аграриями поставил глава государства.