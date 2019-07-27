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Аграрии Беларуси собрали почти 2,5 миллиона тонн зерна

28.07.2019 14:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стране обработано 35 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый большой вклад в общий каравай внесли хлеборобы Брестского региона. Намолот превысил 820 тысяч тонн. Полумиллионный рубеж пройден в Минской и Гродненской областях. Средняя урожайность по стране составляет 33,1 центнера с гектара, что выше, чем в 2018 году.

Аграрии Беларуси собрали почти 2,5 миллиона тонн зерна

Провести уборочную необходимо с минимальными потерями. Такую задачу перед аграриями поставил глава государства.

Восполнение кормовых запасов, нехватка топлива в АПК, внедрение новых технологий. Ключевые вопросы селекторного совещания у Президента

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Новости Беларуси. В стране обработано 35 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый большой вклад в общий каравай внесли хлеборобы Брестского...
 
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