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Аграрии Беларуси собрали почти 2,5 миллиона тонн зерна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В стране обработано 35 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый большой вклад в общий каравай внесли хлеборобы Брестского региона. Намолот превысил 820 тысяч тонн. Полумиллионный рубеж пройден в Минской и Гродненской областях. Средняя урожайность по стране составляет 33,1 центнера с гектара, что выше, чем в 2018 году.
Провести уборочную необходимо с минимальными потерями. Такую задачу перед аграриями поставил глава государства.
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Новости Беларуси. В стране обработано 35 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый большой вклад в общий каравай внесли хлеборобы Брестского...
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