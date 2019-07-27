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Переворот в истории Бобруйска, и из чего складывается национальный каравай. Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя». О главных событиях уходящих семи дней наши коллеги расскажут в 19:30.
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Переворот в истории Бобруйска, и из чего складывается национальный каравай. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя». О главных событиях уходящих семи дней наши коллеги расскажут в...
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