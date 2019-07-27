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Переворот в истории Бобруйска, и из чего складывается национальный каравай. Анонс программы «Неделя»

28.07.2019 14:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя». О главных событиях уходящих семи дней наши коллеги расскажут в 19:30.

Переворот в истории Бобруйска, и из чего складывается национальный каравай. Анонс программы «Неделя»

Основные темы выпуска в видеоматериале.

Переворот в истории Бобруйска, и из чего складывается национальный каравай. Анонс программы «Неделя»

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Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа СТВ «Неделя». О главных событиях уходящих семи дней наши коллеги расскажут в...
 
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