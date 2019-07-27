Любовь на камеру. Можно ли найти свою половинку на телешоу?

Источник материала: Аргументы и факты

Телевизионный жанр реалити-шоу нередко становится «инструментом» для выбора жениха или невесты. Смельчаки, отчаявшиеся люди или просто те, кто хочет славы, стремятся на телеэкраны, чтобы найти свою половинку.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Своеобразным первопроходцем жанра стала программа «Любовь с первого взгляда», которая с успехом выходила в 1990-е годы. Суть романтического шоу была довольна проста: три девушки и трое молодых людей впервые встречались в студии программы. Герои по очереди отвечали на вопросы ведущих, выполняли различные задания, и вскоре им необходимо было сделать свой выбор. Если пара совпадала, она отправлялась на свидание в ресторан, где новым знакомым было необходимо как можно лучше узнать друг друга, а суперпризом было романтическое путешествие.

В программе не было ни намека на пошлость, хотя в постсоветской реальности некоторой части аудитории она казалась именно такой. В то же время интерес у зрителей был, часто у телеэкранов они сами «распределяли» всех по парам, а потом сравнивали свои догадки с результатами шоу.

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!

Более 10 лет на российском Первом канале и белорусском ОНТ выходит телепрограмма «Давай поженимся!». Герой программы поочередно встречается с тремя невестами (женихами), а в конце выпуска делает выбор: с кем из них он хотел бы продолжить отношения. Программа известна и тройкой звездных ведущих – актриса Лариса Гузеева, астролог Василиса Володина и настоящая современная сваха Роза Сябитова.

У тех, кто хоть раз видел эту передачу, справедливо возникают сомнения, что это все «по-настоящему» и люди добровольно на такое «подписываются». Однако редакторы программы утверждают, что все по-честному и процент поженившихся хоть и маленький, но есть. Несмотря на то что основной возрастной ценз для участников – от 25 до 50 лет, в передаче бывали и исключения. Так, к примеру, самому пожилому участнику, который искал себе спутницу жизни, было 75 лет. За него «сражались» 40-летние женщины.



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ПОЛОВИНКИ

«ПоLOVEинки» («Половинки») – романтическое реалити-шоу, герои которого испытывают трудности в поиске партнера, так как они не вписываются в общепринятые нормы. «Кто-то очень высокий, а кто-то – худой. Кто-то до смерти боится микробов или болезненно подозрителен. Одни бросают вызов обществу своим внешним видом, другие шокируют своим поведением. Но все они хотят любви и внимания! Неизлечимый диагноз или жизненная трагедия не ставят крест на полноценной жизни», – объясняют концепцию создатели шоу. Адаптированный британский проект стал особенно популярным в соседней Украине, но и белорусские зрители не обделили его вниманием.

ДОМ-2

В первом сезоне шоу «Дом» семейные пары под прицелом телекамер на протяжении нескольких месяцев строили особняк, который в итоге достался победителям. А вот второй сезон программы, который начался в 2004 году, длится до сих пор. Первоначально участники второго сезона также занимались строительством дома. Однако скандалы, любовные интриги, выяснения отношений, драки и откровенная «игра на камеру» вывели программу далеко за рамки приличия. Реалити-шоу, в котором «строят свою любовь», довольно неоднозначно воспринимается зрителями, хотя его рейтинги остаются неизменно высокими.

Большинство пар распадались практически сразу после того, как под крики «И мы счастливы!», они уходили из проекта. Однако есть и исключения: некоторым участникам удалось обрести любовь, создать семью и даже завести детей.