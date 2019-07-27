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Бабушка-ураган. Как пенсионеры устанавливают мировые рекорды?

28.07.2019 15:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бабушка-ураган. Как пенсионеры устанавливают мировые рекорды?
Фото из открытых источников

ВЛЮБИТЬСЯ В БЕГ

Американка Джулия Хокинс начала бегать, когда ей исполнилось 100 лет. И уже через год ей удалось установить рекорд, пробежав стометровку менее чем за 40 секунд. Ее прозвали «Ураганом». «Раньше я участвовала в велогонках на Олимпийских играх для пожилых. А потом, когда мне исполнилось 100 лет, мне стало сложно взбираться на в гору на велосипеде, переключать скорости. Тогда я сменила велоспорт на бег. Для пробы решила начать с 50 метров. Это было здорово, и я влюбилась в бег», – рассказала спортсменка в интервью «The New York Times». Сейчас ей 103 года, и она продолжает бегать.

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Еще один американец – 96-летний Рой Энглерт – не отстает от своей соотечественницы по части беговых рекордов. В 2019 году мужчина установил новый мировой рекорд в беге на 5000 м в своей возрастной категории. На соревнованиях в Айове он преодолел дистанцию за 42 минуты 30,23 секунды. Энглерт также является рекордсменом мира в беге на 800, 1500 и 3000 м для людей в возрасте от 95 до 99 лет. По признанию спортсмена, чтобы поддерживать форму, он ежедневно пробегает 2-3 мили на беговой дорожке.

КРУТИ ПЕДАЛИ

Проехать 100 км на велосипеде одним рывком – даже для тех, кто молод и здоров, не всегда под силу. Но в 2012 году на тот момент 100-летний француз Робер Маршан не просто справился с этой задачей, но и установил рекорд. Коренастый дедушка намотал 300 кругов по велосипедной дорожке лионского стадиона за 4 часа 27 секунд. За процессом наблюдали представители французской федерации велосипедистов. Они подтверждают: раньше такого не делал ни один человек его возраста.

Бывший пожарный Робер Маршан всегда увлекался спортом. В молодости он занимался боксом, а на велосипеде, по его словам, уже преодолел сотни тысяч километров. Больше всего его сейчас огорчает то, что у него нет знакомых велосипедистов его возраста.

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ПЕНСИОНЕР С ПАРАШЮТОМ

Американский прыгун с шестом Уильям Белл взял планку на высоте 218 см, установив мировой рекорд. На тот момент спортсмену было 90 лет. При установлении рекорда присутствовал и сын рекордсмена Эрл Белл, «серебряный» призер Олимпиады-1984 по прыжкам с шестом. Сын остался не только доволен, но и горд достижением своего пожилого отца.

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В 2018 году 99-летний житель Австралии Джордж Коронес установил новый мировой рекорд на Играх Содружества среди участников своего возраста в свободном стиле плаванья. Дистанцию в 50 метров пожилой спортсмен проплыл за 56 секунд. А в 2016 году 73-летний японец Тошио Томинага стал самым пожилым человеком, которому удалось вплавь пересечь Сангарский пролив, расположенный между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Дистанцию в 30 км пенсионер преодолел за 10 часов.

Находятся среди пенсионеров и те, кто устанавливает рекорды в экстремальных видах. Так, ветеран Второй мировой войны с запада Англии Брайсон Уильям Верден Хеес, которому исполнился 101 год, стал самым возрастным в мире мужчиной, совершившим прыжок с парашютом. А 86-летний американец Крис Карамсайнс – самым пожилым драг-рейсером. Он разогнал свой болид до 490 км/ч.

Есть среди героев и белорусские представители. Так, в июле в Минске на соревнованиях по триатлону, включающих бег, плавание и езду на велосипеде, принял участие 79-летний Леонид Толкачев. Самый возрастной участник соревнований пришел к финишу далеко не последним, оставив позади более 80 человек.

Бабушка-ураган. Как пенсионеры устанавливают мировые рекорды?
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Теги: Минск
 
 
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