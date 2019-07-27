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За сутки для семьи погибшей Ники Никоновой собрали больше $17 тысяч

28.07.2019 15:17 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера мы писали о трагедии – на Аляске утонула 24-летняя режиссер из Беларуси Ника Никонова. Чтобы помочь покрыть расходы на перелет родственников Ники в США – там жила режиссер – и организовать похороны, на платформе GoFundMe открыли сбор средств. За сутки люди помогли собрать более 17 тысяч долларов! Осталось собрать меньше трех тысяч долларов – и вы можете помочь. 


Что случилось с Никой 


Ника вместе с мужем, активистом инициативы Legalize Belarus, путешествовали по Аляске. Беларусы пытались переплыть реку Текланику, чтобы добраться до заброшенного автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс. Он стал героем книги Джона Кракауэра «В диких условиях». Ника и Петр смогли добраться до автобуса, они переночевали там две ночи. Трагедия случилась, когда беларусы возвращались обратно – Ника не смогла перейти реку второй раз, ушла под воду. Петр пытался ей помочь, но Ника пробыла слишком долго под водой без сознания. 

Что мы должны знать о Нике Никоновой 


Девушка из Минска, которая долгое время жила в США. Недавно Ника окончила нью-йоркскую киноакадемию – в качестве дипломного проекта режиссер решила снять документальный короткометражный фильм про движение «Матери 328».

Ника рассказывала KYKY, что заинтересовалась темой, когда увидела стрим со встречи государства с матерями, чьи дети находятся в тюрьме по «наркотической» 328-й статье. «После этого стрима я начала больше узнавать про них и про проблему в целом. Узнала, что треть всех заключенных –  это осужденные по этой статье. И что 90% из них не должны сидеть, как мне сказал для фильма начальник тюрьмы. Потом я познакомилась с женщиной, которая начала движение «Матери 328». Весной я прилетела из Америки, чтобы познакомиться с ней. Она согласилась участвовать в съемках моего фильма. Потом появились и другие женщины, их было больше сотни, соглашались и их дети», – говорила нам Ника в марте этого года. 

Её фильм был практически готов. Режиссер планировала поехать со своей лентой по мировым кинофестивалям. 

Еще до новости о том, что Ника почти закончила снимать фильм про «Матерей 328» KYKY взял у нее огромное интервью: «Мозг работает очень быстро, окружающие сходят с ума». Я живу с синдромом дефицита внимания и гиперактивности». В нем Ника рассказала, как жила с СДВГ. Что постоянно путешествовала по миру, снимала кино – использовала свою гиперактивность по максимуму. Иначе ее преследовала скука и дефициты внимания. «Еще одно проявление СДВГ – мне постоянно скучно. Поэтому каждый день я стараюсь делать что-то новое. Я будто подсажена на новизну и мне сложно усидеть на одном месте. Сегодня я в Бруклине, завтра в Берлине, послезавтра – на Бали», – рассказывала нам Ника. 

Фото: @nika_trace

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Вчера мы писали о трагедии – на Аляске утонула 24-летняя режиссер из Беларуси Ника Никонова. Чтобы помочь покрыть расходы на перелет родственников Ники в США – там...
 
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