Не посреди улицы. Куда нужно выбрасывать мусор?

Источник материала: Аргументы и факты

Согласно п.7.6 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных Постановлением Совета министров от 21.05.2013 г. №399, граждане обязаны выносить мусор, твердые коммунальные отходы в специально отведенные места, производить чистку ковров и иных бытовых вещей в местах, определяемых организацией.

Площадка для крупногабаритного мусора предназначена только для крупногабаритных отходов и бросать мелкий бытовой мусор на нее запрещается. Согласно ст. 21.16 Кодекса об административных правонарушениях нарушение данных правил предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 30 базовых величин (сейчас – до 765 руб.).

КУДА ВЫБРАСЫВАТЬ?

Старую мебель, бытовую технику и другой крупногабаритный мусор можно вынести на специально выделенный для таких отходов отсек на дворовой контейнерной площадке. Если хлама очень много или такого отсека нет, то правильнее будет заказать в своем ЖЭСе автотранспорт, который вывезет мусор на полигон для захоронения отходов.

В специализированную организацию также следует обратиться, если у вас в ходе ремонта скопилось большое количество строительного мусора, или можно самостоятельно вывезти его на предназначенные для этого полигоны.

Сбором старых стиральных машин, микроволновок, телевизоров, компьютеров, электрочайников, мобильных телефонов и другого электронного и электрического оборудования также занимаются специализированные организации. К примеру, в Минске это БелВТИ или ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов». Можно заказать услугу вывоза техники из дома или привезти ее самостоятельно в пункты приема. В некоторых случаях владельцу даже могут заплатить небольшую сумму за его «мусор». В любом случае выбрасывать старую бытовую технику в контейнеры для мелкобытовых отходов или просто на улицу нельзя.

В старом электронном и электрическом оборудовании, некоторых видах батареек, энергосберегающих лампах могут содержаться опасные для окружающей среды и человека вещества: ртуть, свинец, кадмий, хром, мышьяк, бериллий. Под воздействием атмосферных осадков, мороза, солнечных лучей вредные компоненты попадают в почву, грунтовые воды, растения и организм человека. Поэтому и за выброшенную в неположенное место батарейку тоже есть риск получить штраф, если будет доказано, что это сделали именно вы.