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Не посреди улицы. Куда нужно выбрасывать мусор?

28.07.2019 15:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не посреди улицы. Куда нужно выбрасывать мусор?
Фото из открытых источников

Согласно п.7.6 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных Постановлением Совета министров от 21.05.2013 г. №399, граждане обязаны выносить мусор, твердые коммунальные отходы в специально отведенные места, производить чистку ковров и иных бытовых вещей в местах, определяемых организацией.

Не посреди улицы. Куда нужно выбрасывать мусор? Как обустроить контейнерную площадку для мусора у себя во дворе?

Площадка для крупногабаритного мусора предназначена только для крупногабаритных отходов и бросать мелкий бытовой мусор на нее запрещается. Согласно ст. 21.16 Кодекса об административных правонарушениях нарушение данных правил предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 30 базовых величин (сейчас – до 765 руб.).

КУДА ВЫБРАСЫВАТЬ?

Старую мебель, бытовую технику и другой крупногабаритный мусор можно вынести на специально выделенный для таких отходов отсек на дворовой контейнерной площадке. Если хлама очень много или такого отсека нет, то правильнее будет заказать в своем ЖЭСе автотранспорт, который вывезет мусор на полигон для захоронения отходов.

В специализированную организацию также следует обратиться, если у вас в ходе ремонта скопилось большое количество строительного мусора, или можно самостоятельно вывезти его на предназначенные для этого полигоны.

Сбором старых стиральных машин, микроволновок, телевизоров, компьютеров, электрочайников, мобильных телефонов и другого электронного и электрического оборудования также занимаются специализированные организации. К примеру, в Минске это БелВТИ или ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов». Можно заказать услугу вывоза техники из дома или привезти ее самостоятельно в пункты приема. В некоторых случаях владельцу даже могут заплатить небольшую сумму за его «мусор». В любом случае выбрасывать старую бытовую технику в контейнеры для мелкобытовых отходов или просто на улицу нельзя.

В старом электронном и электрическом оборудовании, некоторых видах батареек, энергосберегающих лампах могут содержаться опасные для окружающей среды и человека вещества: ртуть, свинец, кадмий, хром, мышьяк, бериллий. Под воздействием атмосферных осадков, мороза, солнечных лучей вредные компоненты попадают в почву, грунтовые воды, растения и организм человека. Поэтому и за выброшенную в неположенное место батарейку тоже есть риск получить штраф, если будет доказано, что это сделали именно вы.

Не посреди улицы. Куда нужно выбрасывать мусор?
Соседский дым. Можно ли сжигать мусор на своем участке?
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Теги: Минск
 
 
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