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В Сан-Диего изъята крупнейшая партия кокаина

28.07.2019 15:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корабль американской береговой охраны доставил в Сан-Диего 13 тонн кокаина. Как передает Голос Америки, крупнейшая партия наркотиков была изъята в результате нескольких операций в восточной части Тихого океана.



В правоохранительных органах заявили о том, что общая стоимость изъятого кокаина может достигать 350 миллионов долларов. 13 тонн наркотиков были конфискованы в результате шести операций, проведенных с середины июня по середину июля. Отмечается, что в Сан-Диего наркотики будут уничтожены правоохранительными органами.

Напомним, что ранее эксперты установили, что в Шотландии самая высокая смертность от передозировки запрещенными препаратами. По словам специалистов, наличие героина в крови было зафиксировано у 45% умерших. Что касается метадона, то он присутствовал в организме у 47% погибших.
 
 
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Корабль американской береговой охраны доставил в Сан-Диего 13 тонн кокаина. Как передает Голос Америки, крупнейшая партия наркотиков была изъята в результате...
 
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