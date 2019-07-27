В Сан-Диего изъята крупнейшая партия кокаина









В правоохранительных органах заявили о том, что общая стоимость изъятого кокаина может достигать 350 миллионов долларов. 13 тонн наркотиков были конфискованы в результате шести операций, проведенных с середины июня по середину июля. Отмечается, что в Сан-Диего наркотики будут уничтожены правоохранительными органами.





Напомним, что ранее эксперты установили, что в Шотландии самая высокая смертность от передозировки запрещенными препаратами. По словам специалистов, наличие героина в крови было зафиксировано у 45% умерших. Что касается метадона, то он присутствовал в организме у 47% погибших.



