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Скандинавские туристки, обезглавлены в Марокко: показательный процесс

28.07.2019 14:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Троим главным обвиняемым в двойном убийстве был вынесен смертный приговор, хотя смертная казнь в Марокко не применялась с 1993 года", - пишет спецкор Le MondeТеа Оливье.

"Три главных подозреваемых признались в том, что они обезглавили двух молодых путешественниц, датчанку Луизу Вестерагер Йесперсен и норвежку Марену Уеланд, в декабре 2018 года от имени организации "Исламское государство"*, когда девушки находились в палатке в Атласских горах недалеко от поселка Имлиль", - говорится в статье.

"Суд объявил приговор менее чем через семь месяцев после событий, после двух с половиной месяцев заседаний. Такой быстрый судебный процесс призван служить примером и напомнить о том, что Марокко подтверждает свою идентичность как страна умеренного ислама в качестве "государственной религии", под руководством короля Мухаммеда VI, "командора верующих", распоряжающегося судьбами 35 млн жителей, большинство из которых являются мусульманами", - говорится в статье.

"(...) Эти приговоры показывают, что марокканское государство принимает решения, соответствующие реальности. Люди, которые придерживаются этой экстремистской идеологии, импортированной из Саудовской Аравии и Сирии, должны знать, что они будут сурово наказаны", - сказал Халид Эль-Фатауи, адвокат датской семьи.


"Столь жесткие наказания также направлены на то, чтобы успокоить европейских и международных партнеров, поскольку Марокко является популярным туристическим направлением и использует свой имидж открытой и терпимой страны, особенно в регионе Марракеш", - указывает автор статьи.

"Профессионалы сначала опасались, что это повлияет на туризм. Но наоборот, в этом регионе туристов стало больше. Все люди осудили этот теракт, что создало положительное представление о марокканцах за рубежом ", - утверждает Омар Арбиб, член Марокканской ассоциации прав человека в Марракеше.

"Однако по мнению Азиза Хлауа, социолога, специализирующегося на религиозной политике в Марокко, этой политике в сфере безопасности не хватает профилактической поддержки", - передает издание.

"Корни терроризма просматриваются в других местах, в школах и школьных учебниках, несмотря на их реформу, в мечетях, тюрьмах, местных салафитских ассоциациях и даже в университете. Радикальный дискурс широко представлен в королевстве, он связан с социальными вопросами и нестабильностью, и марокканское государство относится к нему терпимо", - анализирует он.

"Марокко также является одним из основных поставщиков бойцов организации "Исламское государство"*. Официально в рядах джихадистских группировок в Ираке и Сирии было обнаружено более 00 марокканцев. По мнению Азиза Хлауа, их будет гораздо больше", - отмечается в публикации.


"(...) Еще один момент разочаровывает Омара Арбиба: вынесение смертного приговора. "Мы против смертной казни, независимо от совершенного преступления", - настаивает правозащитник.

"Такой приговор был вынесен для трех из двадцати четырех обвиняемых, несмотря на то, что он не применялся в Марокко с 1993 года, хотя страна не устанавливала мораторий на смертную казнь", - говорится в статье.

"(...) Таким образом, вынесением смертного приговора судьи отправляют мощный символический сигнал, который оказывает сдерживающее воздействие. По мнению Халида Эль-Фатауи, "приговоры являются адекватными и соответствуют марокканским законам и ужасным действиям, которые были совершены". Адвокаты защиты, в свою очередь, планировали подать апелляцию", - резюмирует Le Monde.
 
 
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"Троим главным обвиняемым в двойном убийстве был вынесен смертный приговор, хотя смертная казнь в Марокко не применялась с 1993 года", - пишет спецкор Le MondeТеа Оливье.
 
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