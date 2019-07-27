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Лесик и пулька. Какие талисманы были у белорусских чемпионатов?

28.07.2019 16:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лесик и пулька. Какие талисманы были у белорусских чемпионатов?
Фото из открытых источников

ЛИСА ЛЕСИК

Лесик и пулька. Какие талисманы были у белорусских чемпионатов?
 

Символом недавних II Европейских игр стал лисенок Лесик. Его выбрали в результате республиканского конкурса. Вариантов нарисовали немало – были и пчелы, и еноты, и Купалинка, и даже супермен СвятаСлаў. Но в итоге появился Лесик – это белорусская дизайнерская разработка. Цвет талисмана строго продуман: зеленый на футболке символизирует развитие и гармонию, черные шорты – дисциплину и решительность, оранжевая шерстка – жизнерадостность, синие ботинки – несокрушимость.

БЕЛЬЧОНОК ПУЛЬКА

Лесик и пулька. Какие талисманы были у белорусских чемпионатов?
 

Неизменным символом соревнований по биатлону, которые принимают «Раубичи», стал в разных интерпретациях бельчонок Пулька. Впервые талисман был представлен еще в 2004 году, когда в Беларуси прошел чемпионат Европы у стреляющих лыжников. Нетрудно догадаться, что атрибутами белки стали лыжи, палки и спортивная винтовка. Талисман пришелся по душе и организаторам, и болельщикам, поэтому сейчас событий с этим символом на раубичской трассе не счесть.

ЗУБР ВОЛАТ

Лесик и пулька. Какие талисманы были у белорусских чемпионатов?
 

Одно из самых крупных соревнований, которые довелось принимать нашей стране, – Чемпионат мира по хоккею-2014. Минчане и гости столицы до сих порт помнят изображение зубра с хоккейной клюшкой в руках. Сам образ утвердили еще в 2010 году, когда провели народный конкурс. Имя маскоту также выбирали «всем миром». Среди популярных были Беловежик, Расти, Зубрик, Янка, Шайбик, но в итоге решили остановиться на Волате.

АИСТЕНОК БУСЛИК

Лесик и пулька. Какие талисманы были у белорусских чемпионатов?
 

В 2018 году в Минске прошел Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. Специально к соревнованию придумали и разработали талисман. Им стал аистенок. Маскот был разработан дизайнерами компании «Мальвина» в сотрудничестве с Белорусской федерацией баскетбола и ФИБА Европа. Организаторы пояснили, что выбор талисмана неслучаен. Ведь именно аист – неофициальный символ Беларуси, предвестник счастья и благополучия, дух-покровитель дома, приносящий обитателям лад и процветание.

ЁЖ ВОЖЫК

Лесик и пулька. Какие талисманы были у белорусских чемпионатов?

Талисман мирового первенства по футзалу, который прошел в Беларуси в 2015 году, – веселый ёж с мячом в спортивной форме в цветах белорусского флага. Выбор этого персонажа организаторы объяснили тем, что ёж славится мудростью и быстротой реакции при опасности – качествами, которые очень ценны для игроков высокого класса. Имя героя – Вожык: показывая большой палец, он словно говорит: «Во!», что значит «Всё будет хорошо!». Образ талисмана воплотил художник-дизайнер Виталий Ортюх, который, к слову, был и автором Волата.

ПАРЕНЬ ВАСИЛЬ

При создании талисмана к юниорскому Чемпионату мира-2016 по гребле на байдарках и каноэ было решено отойти от образов, типичных для водной стихии, и сделать акцент на таких качествах, как молодость, сила и спортивный азарт, поэтому лицом водной регаты стал человеческий образ. Для придания талисману национального колорита за основу был взят символ Беларуси – цветок василька. При комбинаторном сложении его лепестков образовалась развевающаяся на ветру прическа парня. Отсюда и имя талисмана – Василь. В цветах талисмана – оттенки воды и солнца.

Лесик и пулька. Какие талисманы были у белорусских чемпионатов?
 
 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время Беларусь становилась хозяйкой многих крупных международных спортивных соревнований. Каждый из них имел свой талисман. «АиФ» вспомнил, как...
 
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