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Слуцкий район вошёл в число регионов с самой низкой посещаемостью... бани

28.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Жители Минской области перестали ходить в общественные бани.

Средняя загруженность банных комплексов предприятий ЖКХ по Минской области за первое полугодие составила всего 28,1%. Такие цифры были озвучены на заседании облисполкома, посвященного проблемам жилищно-коммунального хозяйства, пишет МЛЫН.BY.

Так, наиболее низкая посещаемость фиксируется в Любанском (16,9%), Слуцком (17,6%), Смолевичском (18,5%) и Червенском (19%) районах. В остальных регионах показатели немного выше. Всего же ЖКХ центрального региона насчитывает 116 бань, из которых функционируют только 92. Еще 215 бань и душевых находятся в иной собственности.

С учетом индивидуальных построек, на каждую тысячу жителей области приходится 44 банных места. В целом анализ посещаемости и наличие убытков таких подразделений говорят об отсутствии интереса людей в данной услуге. В то же время, отмечается, что местные власти не предпринимают достаточных усилий по популяризации банных услуг. Лишь в трех районах области (Вилейском, Любанском и Солигорском) организована доставка сельских жителей в населенные пункты, где работают бани или душевые.

  • СПРАВОЧНО. Действующий государственный стандарт для городов и городских поселков в благоустроенном жилищном фонде составляет три места на тысячу человек, в неблагоустроенном — 5 мест. Для сельской местности норматив определяется местной исполнительной властью.

 
 
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Средняя загруженность банных комплексов предприятий ЖКХ по Минской области за первое полугодие составила всего 28,1%. Такие цифры были озвучены на заседании...
 
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