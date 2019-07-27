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Слуцкий район вошёл в число регионов с самой низкой посещаемостью... бани
28.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Жители Минской области перестали ходить в общественные бани.
Средняя загруженность банных комплексов предприятий ЖКХ по Минской области за первое полугодие составила всего 28,1%. Такие цифры были озвучены на заседании облисполкома, посвященного проблемам жилищно-коммунального хозяйства,
Так, наиболее низкая посещаемость фиксируется в Любанском (16,9%), Слуцком (17,6%), Смолевичском (18,5%) и Червенском (19%) районах. В остальных регионах показатели немного выше. Всего же ЖКХ центрального региона насчитывает 116 бань, из которых функционируют только 92. Еще 215 бань и душевых находятся в иной собственности.
С учетом индивидуальных построек, на каждую тысячу жителей области приходится 44 банных места. В целом анализ посещаемости и наличие убытков таких подразделений говорят об отсутствии интереса людей в данной услуге. В то же время, отмечается, что местные власти не предпринимают достаточных усилий по популяризации банных услуг. Лишь в трех районах области (Вилейском, Любанском и Солигорском) организована доставка сельских жителей в населенные пункты, где работают бани или душевые.
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Средняя загруженность банных комплексов предприятий ЖКХ по Минской области за первое полугодие составила всего 28,1%. Такие цифры были озвучены на заседании...
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