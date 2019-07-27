В Солигорском районе четвертые сутки ищут 63-летнего Александра Дорофея

Источник материала: Слуцк Город





Милиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел Солигорск — Слуцк» разыскивают 63-летнего жителя деревни Великий Лес Солигорского района Александра Дорофея. О мужчине с 13 июля ничего не известно.

Координатор ПСО «Ангел Солигорск — Слуцк» Илья Давиденко рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Соседи и родственники в среду, 24 июля, заявили в милицию о том, что мужчина пропал. Сотрудники РОВД попросили нас о помощи. Наши волонтеры искали Александра Дорофея с 25 по 27 июля, но результатов пока нет. Деревня Великий Лес небольшая. Мужчина живет один. Соседи рассказывают, что выпивает, когда получает пенсию. Иногда они его подкармливали. Бывали случаи, что пенсионер куда-то уезжал на заработки, но не более, чем на неделю.





Теперь о нем нет сведений уже больше двух недель. По словам Ильи Давиденко, в последний раз Дорофея видели 13 июля в придорожном кафе, где он купил две бутылки вина.

В этот же день, ближе к вечеру, к Александру в Великие Луки приезжал брат. Со слов брата, дверь дома была закрыта изнутри, и он уехал обратно.





В доме обнаружили личные вещи мужчины, на месте был велосипед, а вот паспорта не нашли.

— За эти три дня мы исследовали все направления и места, куда мужчина мог пойти, опрашивали жителей соседних деревень, проделали огромную работу, но, к сожалению, безрезультатно, — отмечает Илья Давиденко. — Сейчас существует масса версии о том, что могло с ним случиться. Эти версии проверяет милиция.





Дорофей Александр Григорьевич. Родился 2 января 1956 года. Уроженец и житель деревни Великий Лес Солигорского района.

Приметы: на вид около 65 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, прямые седые волосы, речь невнятная.

Особые приметы: отсутствуют указательный и средний пальцы на левой руке, бельмо на правом глазу, ссадины на лице.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Александра Дорофея, или вы его видели, просьба сообщить об этом по телефонам: ПСО «Ангел Солигорск-Слуцк»: 8 (029) 677-88-82, 8 (033) 603-88-82. ПСО «Ангел», город Минск: 8 (033) 666-60-33, 8 (033) 666-68-56. Или по телефону 102 в ближайший отдел милиции.



