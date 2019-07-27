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Бари Алибасов: сын сбежал от меня с 20 миллионами
28.07.2019 16:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына в бегстве с 20 млн российских рублей.
Как пишет издание "Семь дней", во время интервью с Бари Алибасовым, у продюсера спросили, сколько он денег заработал на шумихе вокруг мнимого отравления.
"Не я заработал! Сын заработал! Двадцать миллионов!" - заявил Алибасов.
По словам продюсера, из этой суммы он не получил от сына даже "100 рублей на лекарства", так как тот просто исчез после его выздоровления и с тех пор не виделся с отцом.
В начале июня стало известно, что Бари Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского из-за отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей., пишут РИА Новости.
Несколько дней Алибасов пробыл в медикаментозном сне, а 17 июня его выписали.
Позже в СМИ появилась информация, что никакого отравления не было, поскольку продюсер слишком быстро выздоровел, а многие детали инцидента противоречили друг другу.
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Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына в бегстве с 20 млн российских рублей.
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