Бари Алибасов: сын сбежал от меня с 20 миллионами

Источник материала: Ежедневник





Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына в бегстве с 20 млн российских рублей.

Как пишет издание "Семь дней", во время интервью с Бари Алибасовым, у продюсера спросили, сколько он денег заработал на шумихе вокруг мнимого отравления.

"Не я заработал! Сын заработал! Двадцать миллионов!" - заявил Алибасов.

По словам продюсера, из этой суммы он не получил от сына даже "100 рублей на лекарства", так как тот просто исчез после его выздоровления и с тех пор не виделся с отцом.

В начале июня стало известно, что Бари Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского из-за отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей., пишут РИА Новости.

Несколько дней Алибасов пробыл в медикаментозном сне, а 17 июня его выписали.

Позже в СМИ появилась информация, что никакого отравления не было, поскольку продюсер слишком быстро выздоровел, а многие детали инцидента противоречили друг другу.