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«Захотелось проверить себя»: в Минске впервые прошла экстремальная гонка «Гонар»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Барьеры, мешки с тяжелым грузом и колючая проволока. Практически полтысячи любителей экстрима 28 июля проверили свои силы в гонке с препятствиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Препятствия и для начинающих, и для профи. Например, забег для любителей – это 3 километра и 20 барьеров. С такой дистанцией справляются даже дети, а помощь родителей здесь не исключена. Можно бежать как командой, так и отдельно.
Уникальность гонки в разделении препятствий для мужчин и женщин. Представительницам прекрасного пола повезло больше: задания для них немного упростили.
Андрей Зимацкий, участник экстремальной гонки «Гонар»:
Олег Корольков, участник экстремальной гонки «Гонар»:
Все, кто дошел до финиша, вне зависимости от результата получили памятные медали.
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Новости Беларуси. Барьеры, мешки с тяжелым грузом и колючая проволока. Практически полтысячи любителей экстрима 28 июля проверили свои силы в гонке с препятствиями,...
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