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«Захотелось проверить себя»: в Минске впервые прошла экстремальная гонка «Гонар»

28.07.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Барьеры, мешки с тяжелым грузом и колючая проволока. Практически полтысячи любителей экстрима 28 июля проверили свои силы в гонке с препятствиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Захотелось проверить себя»: в Минске впервые прошла экстремальная гонка «Гонар»

Препятствия и для начинающих, и для профи. Например, забег для любителей – это 3 километра и 20 барьеров. С такой дистанцией справляются даже дети, а помощь родителей здесь не исключена. Можно бежать как командой, так и отдельно.

«Захотелось проверить себя»: в Минске впервые прошла экстремальная гонка «Гонар»

Уникальность гонки в разделении препятствий для мужчин и женщин. Представительницам прекрасного пола повезло больше: задания для них немного упростили.

«Захотелось проверить себя»: в Минске впервые прошла экстремальная гонка «Гонар»

Андрей Зимацкий, участник экстремальной гонки «Гонар»:
Захотелось проверить себя, свои силы на все, и показать профи, как надо действовать.

«Захотелось проверить себя»: в Минске впервые прошла экстремальная гонка «Гонар»

Олег Корольков, участник экстремальной гонки «Гонар»:
Конечно, готовились, потому что без подготовки будет очень тяжело. Готовились, бегали периодически. Конечно, не на постоянной основе, но периодически бегали, как-то себя подготавливали.

«Захотелось проверить себя»: в Минске впервые прошла экстремальная гонка «Гонар»

Все, кто дошел до финиша, вне зависимости от результата получили памятные медали.

Люди в материале: Андрей Зимацкий, Олег Корольков
 
 
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Новости Беларуси. Барьеры, мешки с тяжелым грузом и колючая проволока. Практически полтысячи любителей экстрима 28 июля проверили свои силы в гонке с препятствиями,...
 
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