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Погибли 5 человек: что известно о ДТП в горах Грузии

28.07.2019 16:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Грузии. Жуткое ДТП произошло в Грузии: КамАЗ с людьми сорвался в ущелье. Погибли пять человек, среди них один несовершеннолетний, еще как минимум трое пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли 5 человек: что известно о ДТП в горах Грузии

Авария произошла в горной местности на дороге, которую считают одной из самых опасных в Европе. Грузовик упал в овраг с 400-метровой высоты. В кузове находились 12 человек. Некоторые из них успели вовремя выпрыгнуть.

Погибли 5 человек: что известно о ДТП в горах Грузии

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавшие находятся в больнице.

Погибли 5 человек: что известно о ДТП в горах Грузии

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Новости Грузии. Жуткое ДТП произошло в Грузии: КамАЗ с людьми сорвался в ущелье. Погибли пять человек, среди них один несовершеннолетний, еще как минимум трое...
 
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