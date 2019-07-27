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Погибли 5 человек: что известно о ДТП в горах Грузии
Источник материала: СТВ
Новости Грузии. Жуткое ДТП произошло в Грузии: КамАЗ с людьми сорвался в ущелье. Погибли пять человек, среди них один несовершеннолетний, еще как минимум трое пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла в горной местности на дороге, которую считают одной из самых опасных в Европе. Грузовик упал в овраг с 400-метровой высоты. В кузове находились 12 человек. Некоторые из них успели вовремя выпрыгнуть.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавшие находятся в больнице.
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Новости Грузии. Жуткое ДТП произошло в Грузии: КамАЗ с людьми сорвался в ущелье. Погибли пять человек, среди них один несовершеннолетний, еще как минимум трое...
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