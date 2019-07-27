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Более тысячи человек спасены из тонущего поезда в Индии

28.07.2019 15:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. 27 июля пассажирский состав из-за сильного паводка застрял в 60 километрах от Мумбаи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи человек спасены из тонущего поезда в Индии

Спасательная операция длилась почти сутки. Были задействованы вертолеты и моторные лодки. Пассажиры находились без воды и еды более 15 часов. Некоторым понадобилась медицинская помощь.

Более тысячи человек спасены из тонущего поезда в Индии

Более тысячи человек спасены из тонущего поезда в Индии

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Новости Индии. 27 июля пассажирский состав из-за сильного паводка застрял в 60 километрах от Мумбаи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасательная...
 
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