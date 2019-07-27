Более тысячи человек спасены из тонущего поезда в Индии

Источник материала: СТВ

Новости Индии. 27 июля пассажирский состав из-за сильного паводка застрял в 60 километрах от Мумбаи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Спасательная операция длилась почти сутки. Были задействованы вертолеты и моторные лодки. Пассажиры находились без воды и еды более 15 часов. Некоторым понадобилась медицинская помощь.







