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Красота свободы: в Берлине прошел ЛГБТ-марш. Уже 41-й!

28.07.2019 17:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 27 июля, несколько сотен тысяч человек вышли на улицы Берлина, чтобы стать участниками ежегодного митинга против дискриминации ЛГБТ-сообщества.

Как передает «Радио Свобода», в марше участвовали несколько сотен русскоязычных активистов из Беларуси, Грузии, России и других постсоветских стран. Во главе колонны они несли радужный баннер с изображениями Владимира Путина и Рамзана Кадырова  с надписью «Нас не догонят!».

Изображений экс-министра беларуского МВД Игоря Шуневича замечено не было. Зато у участников были плакаты «Один твой друг – гей», «Будут убивать – звоните», «Не нравятся гей-браки – не вступай в гей-браки» и «Гомофобия убивает».

В этом году гей-парад в Берлине проходит 41-й раз. Его девиз: «Stonewall 50 – каждое восстание начинается с твоего голоса». Это напоминание о первых крупных протестах ЛГБТ-активистов в Нью-Йорке, состоявшихся в 1969 году.

Фото: ЕРА/ UPG

 
 
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Вчера, 27 июля, несколько сотен тысяч человек вышли на улицы Берлина, чтобы стать участниками ежегодного митинга против дискриминации ЛГБТ-сообщества. Как передает...
 
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