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Красота свободы: в Берлине прошел ЛГБТ-марш. Уже 41-й!
Источник материала: KYKY>
Вчера, 27 июля, несколько сотен тысяч человек вышли на улицы Берлина, чтобы стать участниками ежегодного митинга против дискриминации ЛГБТ-сообщества.
Изображений экс-министра беларуского МВД Игоря Шуневича замечено не было. Зато у участников были плакаты «Один твой друг – гей», «Будут убивать – звоните», «Не нравятся гей-браки – не вступай в гей-браки» и «Гомофобия убивает».
Фото: ЕРА/ UPG
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Вчера, 27 июля, несколько сотен тысяч человек вышли на улицы Берлина, чтобы стать участниками ежегодного митинга против дискриминации ЛГБТ-сообщества. Как передает...
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