|
Что за намеки? Патриарх Кирилл подзравил Александра Лукашенко с днем крещения Руси
Источник материала: Партизан
Как сообщает сайт РПЦ, "Его Превосходительству Александру Григорьевичу Лукашенко" патриарх Кирилл напомнил, что Беларусь и Россия являются "духовной семьей".
Текст поздравления такой.
"Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси.
Обретя благодать и истину через Иисуса Христа (Ин. 1:17), наши предки на века стали единой духовной семьей. Русская Православная Церковь, осуществляющая пастырское попечение о народах Беларуси, России, Украины и иных стран, продолжает великое дело Крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира и несет ближним и дальним спасительный свет веры.
Пользуясь возможностью, хотел бы выразить Вам благодарность за неизменное внимание к служению Белорусского экзархата Московского Патриархата и помощь в осуществлении его проектов и инициатив, которые способствуют созиданию духовно здорового общества, сохранению памятников истории и культуры.
Желаю Вам крепости сил, мира и Божия содействия в ответственных трудах на высоком Президентском посту.
С глубоким уважением"
Интересно, что к белорусскому народу патриарх не обратился и ни народу, ни Республике Беларусь ничего не пожелал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает сайт РПЦ, "Его Превосходительству Александру Григорьевичу Лукашенко" патриарх Кирилл напомнил, что Беларусь и Россия являются "духовной семьей".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)