Что за намеки? Патриарх Кирилл подзравил Александра Лукашенко с днем крещения Руси

Текст поздравления такой.





"Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси.





Обретя благодать и истину через Иисуса Христа (Ин. 1:17), наши предки на века стали единой духовной семьей. Русская Православная Церковь, осуществляющая пастырское попечение о народах Беларуси, России, Украины и иных стран, продолжает великое дело Крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира и несет ближним и дальним спасительный свет веры.





Пользуясь возможностью, хотел бы выразить Вам благодарность за неизменное внимание к служению Белорусского экзархата Московского Патриархата и помощь в осуществлении его проектов и инициатив, которые способствуют созиданию духовно здорового общества, сохранению памятников истории и культуры.





Желаю Вам крепости сил, мира и Божия содействия в ответственных трудах на высоком Президентском посту.





С глубоким уважением"

Интересно, что к белорусскому народу патриарх не обратился и ни народу, ни Республике Беларусь ничего не пожелал.