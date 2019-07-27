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Что за намеки? Патриарх Кирилл подзравил Александра Лукашенко с днем крещения Руси

28.07.2019 17:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает сайт РПЦ, "Его Превосходительству Александру Григорьевичу Лукашенко" патриарх Кирилл напомнил, что Беларусь и Россия являются "духовной семьей".

Текст поздравления такой. 

"Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси.

Обретя благодать и истину через Иисуса Христа (Ин. 1:17), наши предки на века стали единой духовной семьей. Русская Православная Церковь, осуществляющая пастырское попечение о народах Беларуси, России, Украины и иных стран, продолжает великое дело Крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира и несет ближним и дальним спасительный свет веры.

Пользуясь возможностью, хотел бы выразить Вам благодарность за неизменное внимание к служению Белорусского экзархата Московского Патриархата и помощь в осуществлении его проектов и инициатив, которые способствуют созиданию духовно здорового общества, сохранению памятников истории и культуры.

Желаю Вам крепости сил, мира и Божия содействия в ответственных трудах на высоком Президентском посту.

С глубоким уважением"

Интересно, что к белорусскому народу патриарх не обратился и ни народу, ни Республике Беларусь ничего не пожелал.
 
 
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Как сообщает сайт РПЦ, "Его Превосходительству Александру Григорьевичу Лукашенко" патриарх Кирилл напомнил, что Беларусь и Россия являются "духовной семьей".
 
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