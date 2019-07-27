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Почему не могут помириться бывший и нынешний президенты Кыргызстана, хотя были друзьями?
Источник материала: Партизан
Многие ожидали, что экс-президент Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который на Родине попал под уголовное преследование, из Москвы назад не вернется. Но он вернулся.
Депутата парламента Киргизии Ирину Карамушкину просили поговорить с Атамбаевым после его возвращения из Москвы о возможности примирения с Жээнбековым. Об этом она сама написала 27 июля в Facebook. Парламентарий считает, что мира между политиками не будет, и винит в этом действующего главу государства.
Карамушкина подчеркнула, что Атамбаев при нынешнем президенте стал жертвой унизительной кампании, в результате нарушения законов его лишили неприкосновенности. Торжество беззакония одобрила и генеральная прокуратура республики. С чего бы Атамбаев протянул бы руку Жээнбекову, не понимает депутат.
Теоретически, мнимое примирение между двумя политиками возможно, но президент не пойдет на выполнение условий Атамбаева, которые заключаются в следующем: «проведение объективного следствия по выведенным деньгам из страны Матраимовыми, проверка декларации Жээнбековых-Матраимовых, прокуроров и судей, арест всех генералов-участников контрабанды, освобождение ребят из команды Атамбаева из СИЗО и увольнение родственников из всей сферы госслужбы».
Депутат дала понять, что выдвинутые условия вполне адекватные, но лидер Киргизии не выполнит их, «похоронив» таким образом возможность для примирения.
Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сейтек винит в конфликте окружение своего отца.
По словам Сейтека Атамбаева, он уже говорил отцу, что его окружение нивелирует все его достижения.
«Я говорил отцу — Ваш водитель, телохранитель и прочие наводят тень на все хорошее, что вы делаете для страны», — написал Сейтек Атамбаев. Под шофером он вероятно имел в виду бывшего шофера и советника Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова, которого в обществе наделяли большим влиянием.
Телохранителями Атамбаева в разное время были как минимум три человека. Например, бывший глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Болот Суюмбаев, успевший за время правления Атамбаева побывать зампредом Госкомитета нацбезопасности. Телохранителем бывшего президента был и другой экс-зампред ГКНБ Дамир Мусакеев. Также еще в 2005 году телохранителем Атамбаева, еще до президентства, был Эркин Мамбеталиев, которого связывали с криминальным авторитетом Рыспеком Акматбаевым.
Вину за конфликт между некогда друзьями — бывшим и действующим президентами — Сейтек Атамбаев также накладывает на окружение своего отца.
«Создали интриги между двумя друзьями и привели к тому, что происходит сейчас», — пишет Сейтек Атамбаев.
Алмазбек Ата аев не раз говорил о том, что считал Сооронбая Жээнбекова своим другом. Будучи президентом он продвигал Жээнбекова как ставленника на выборах, жестко критикуя другого кандидата в президенты Омурбека Бабанова.
Отношениями между бывшим и нынешним президентами испортились в течение полугода после того, как Жээнбеков приступил к должности, привели к расколу в самой влиятельной партии страны и снятии неприкосновенности и статуса экс-президента Алмазбека Атамбаева.
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Многие ожидали, что экс-президент Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который на Родине попал под уголовное преследование, из Москвы назад не вернется. Но он...
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