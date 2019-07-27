Почему не могут помириться бывший и нынешний президенты Кыргызстана, хотя были друзьями?

Депутата парламента Киргизии Ирину Карамушкину просили поговорить с Атамбаевым после его возвращения из Москвы о возможности примирения с Жээнбековым. Об этом она сама написала 27 июля в Facebook. Парламентарий считает, что мира между политиками не будет, и винит в этом действующего главу государства.





Карамушкина подчеркнула, что Атамбаев при нынешнем президенте стал жертвой унизительной кампании, в результате нарушения законов его лишили неприкосновенности. Торжество беззакония одобрила и генеральная прокуратура республики. С чего бы Атамбаев протянул бы руку Жээнбекову, не понимает депутат.





Теоретически, мнимое примирение между двумя политиками возможно, но президент не пойдет на выполнение условий Атамбаева, которые заключаются в следующем: «проведение объективного следствия по выведенным деньгам из страны Матраимовыми, проверка декларации Жээнбековых-Матраимовых, прокуроров и судей, арест всех генералов-участников контрабанды, освобождение ребят из команды Атамбаева из СИЗО и увольнение родственников из всей сферы госслужбы».





Депутат дала понять, что выдвинутые условия вполне адекватные, но лидер Киргизии не выполнит их, «похоронив» таким образом возможность для примирения.



